中秋節活動！台南熱蘭遮市集可租古堡 雲林縣府邀新住民賞月

台南獨有文化品牌熱蘭遮市集受遊客好評，中秋連假在安平古堡展開融合歷史與文化的沉浸式市集體驗，新增王城地主、特製古幣等企畫，開放民眾限量租用古堡區域；雲林縣府28日在古坑綠色隧道舉辦新住民賞月，分享各國秋節風俗，體驗「掌心明月」冰皮月餅。

南市文化局表示，熱蘭遮市集將推出多項限定企畫與商品，由阿伯樂戲工場演員扮演17至19世紀生活在台南的西拉雅族、漢人、荷蘭人與日本人等多元族群，連續3天帶來結合歷史與文化的沉浸式市集體驗。

今年新增「王城地主」企畫，開放民眾限量租用古堡區域，參與者可在特定時段使用「王土」，無論野餐、創作或聚會，讓遊客在古堡景觀第一排留下專屬回憶，還可獲得1張仿古地契，22日上午10時開放預約。

最受矚目周邊商品為特製古幣，因應適逢台灣府城城垣300年，將螺錢、通寶及荷蘭馬劍銀全面升級，推出紀念款「雍正通寶」，將原有數字改為「台南」字樣，增添收藏價值，馬劍銀背面也隱藏「TAINAN」字樣，設計巧思引人注目，預期將再掀收藏熱潮。