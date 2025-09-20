聽新聞
0:00 / 0:00

中秋節活動！台南熱蘭遮市集可租古堡 雲林縣府邀新住民賞月

聯合報／ 記者萬于甄蔡維斌／連線報導
台南獨有文化品牌「熱蘭遮市集」，中秋連假期間再度舉辦。圖／南市文化局提供
台南獨有文化品牌「熱蘭遮市集」，中秋連假期間再度舉辦。圖／南市文化局提供

台南獨有文化品牌熱蘭遮市集受遊客好評，中秋連假在安平古堡展開融合歷史與文化的沉浸式市集體驗，新增王城地主、特製古幣等企畫，開放民眾限量租用古堡區域；雲林縣府28日在古坑綠色隧道舉辦新住民賞月，分享各國秋節風俗，體驗「掌心明月」冰皮月餅

南市文化局表示，熱蘭遮市集將推出多項限定企畫與商品，由阿伯樂戲工場演員扮演17至19世紀生活在台南的西拉雅族、漢人、荷蘭人與日本人等多元族群，連續3天帶來結合歷史與文化的沉浸式市集體驗。

今年新增「王城地主」企畫，開放民眾限量租用古堡區域，參與者可在特定時段使用「王土」，無論野餐、創作或聚會，讓遊客在古堡景觀第一排留下專屬回憶，還可獲得1張仿古地契，22日上午10時開放預約。

最受矚目周邊商品為特製古幣，因應適逢台灣府城城垣300年，將螺錢、通寶及荷蘭馬劍銀全面升級，推出紀念款「雍正通寶」，將原有數字改為「台南」字樣，增添收藏價值，馬劍銀背面也隱藏「TAINAN」字樣，設計巧思引人注目，預期將再掀收藏熱潮。

雲林縣府28日在古坑綠色隧道舉辦新住民賞月，讓各國分享不同的秋節風俗，並體驗「掌心明月」冰皮月餅，昨天賞月記者會副縣長謝淑亞主持，越南、印尼新住民團體，將以歌舞、服裝呈現不同國家文化與風采，匯聚多國特色料理，讓大家不必出國就能品嘗異國風味。

雲縣府28日邀新住民賞月，觀賞各國舞蹈表演。記者蔡維斌／攝影
雲縣府28日邀新住民賞月，觀賞各國舞蹈表演。記者蔡維斌／攝影

台南 雲林 古坑 中秋 月餅 新住民 安平古堡

延伸閱讀

不同國家中秋節怎麼過？ 雲林9/28新住民賞月慶秋節

高雄5處新住民服務中心爆「社工配置失衡」 偏鄉據點少

東協好聲音歌唱比賽 9月14日台中公園登場

「全家」響應國際慈善日！攜手賽珍珠基金會啟動「全家珍愛新住民」公益計畫

相關新聞

10月東北季風期將到 濁水溪揚塵憂捲土重來

今年暑期受颱風豪雨衝擊，濁水溪水位暴漲改變流路，原有植被的灘地被泥沙覆蓋，使裸露面積暴增155公頃，避免即將到來的季風帶...

嘉義YouBike使用率 縣市兩樣情

嘉義縣市生活圈公共自行車YouBike推動，呈現冷熱兩樣情。嘉市2020年率先啟用YouBike，受市民與遊客喜愛，截至...

中秋節活動！台南熱蘭遮市集可租古堡 雲林縣府邀新住民賞月

台南獨有文化品牌熱蘭遮市集受遊客好評，中秋連假在安平古堡展開融合歷史與文化的沉浸式市集體驗，新增王城地主、特製古幣等企畫...

颱風逼近！嘉義山區豪雨落石 縣道159甲、129線全線封閉

樺加沙颱風逼近台灣東南部海域，有增強為中颱趨勢，嘉義縣山區今天午後降雨持續增大，縣道159甲線約28公里處，番路鄉銜接竹...

獨／嘉義太保代表會火爆衝突 預算審不過還踹翻垃圾桶

嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男等6名代表提案通過災後6大振興方案，在路邊懸掛多面布條，疑似繩索鬆脫險打中行人，公所環保局...

不同國家中秋節怎麼過？ 雲林9/28新住民賞月慶秋節

雲林縣府於9月28日將在古坑綠色隧道舉辦新住民賞月，讓各國分享不同的秋節風俗，並體驗「掌心明月」冰皮月餅，今天賞月記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。