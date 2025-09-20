嘉義YouBike使用率 縣市兩樣情

嘉義縣市生活圈公共自行車YouBike推動，呈現冷熱兩樣情。嘉市2020年率先啟用YouBike，受市民與遊客喜愛，截至上半年累計騎乘人次突破700萬，成為綠色交通的象徵；反觀嘉縣，第1期公共自行車5鄉鎮市去年7月上線，嘉縣審計室調查，超過一半站點每日平均使用未達10人次，甚至出現「無車可借」或「無位可還」，要求縣府改善。

嘉市府去年新增50個YouBike 2.0站點，投入385輛公共自行車，站點涵蓋交通節點、學校、機關、觀光景點及社區。截至目前設置196站、1486輛，今年第1季平均每日周轉率4.58轉，為非六都第1名；去年運量211萬5533人次，較前1年大幅成長，YouBike成為市民生活與觀光客移動重要交通工具，未來持續擴增站點與車輛，讓路網更密集便利。

嘉縣第1期公共自行車去年7月上線，在18鄉鎮市中選擇鄰近嘉市的朴子、太保、民雄、水上及中埔等5鄉鎮市設置130個租賃站，提供千輛自行車。審計室統計，超過一半站點每日平均使用未達10人次，甚至出現「無車可借」或「無位可還」的情況，要求縣府改善。

縣府建設處表示，各站啟用時間不同，民眾需要時間養成使用習慣，已要求廠商每月評估使用效率，針對低使用率站點檢討，研擬改善策略或調整設置位置，發揮效益。第2期規畫在東石、布袋、義竹、鹿草、六腳、新港、溪口、大林、梅山、竹崎與番路等鄉鎮增設100站、700輛自行車，擴大服務區域。

嘉縣市共同推動TPASS通勤月票，22日公路局審查若通過，民眾可用799元票券享縣市間大眾運輸、公車及YouBike跨區使用。