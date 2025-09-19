台南加強防颱整備 首批新購發電機分配各區

快訊

中央社／ 台南19日電

颱風樺加沙朝台灣接近，台南市政府加強防颱整備，因應7月颱風丹娜絲及西南氣流重創經驗，新購置534台發電機，首批已陸續分配到17個區公所，確保電力中斷時能維持基本運作。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，市府新購置的534台發電機，首批已陸續分配給七股、後壁、北門及安南等17區，務必確保在電力中斷時能維持基本運作，並已要求工務局、水利局及各區公所，應特別加強行道樹固定與修剪，避免倒伏阻礙交通或壓損電纜，及備妥足量防水擋板與砂包。

台南市政府秘書長兼災防辦主任尤天厚表示，颱風樺加沙路徑仍有變數，但無論是否登陸，環流仍可能為台南帶來強風豪雨，已要求市府團隊與各區公所加強抽水站預抽、移動式抽水機預佈，及區域排水和側溝清淤工作，確保排水系統暢通。

台南市水利局提供資料指出，已完成60座滯洪池清空，約可容納1100萬噸水量；全市66座抽水站、511台移動式抽水機及約1840座水閘門皆已完成整備及操作測試，並共備妥約23萬個砂包，同時將3600多片防水擋板分發至區公所及社區，視天氣及實際情形運用。

災防辦執行秘書王雅禾強調，市民的防災準備是城市減災關鍵一環，呼籲民眾近日自主檢查並固定好私人所屬廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽及屋頂水塔等，以免遭強風吹落造成危險。

颱風 電力

