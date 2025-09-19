颱風樺加沙將接近 台南加速丹娜絲風災屋損修繕

颱風樺加沙將接近台灣，台南市有部分在先前丹娜絲風災中受損房屋尚未復原，屋主只能期待不要再有颱風來，市府表示，已完成訪視2萬多戶受災戶，多數修復完成，持續協助修繕。

將軍區黃姓男子與太太居住的平房在丹娜絲風災時受損，黃姓男子今天接受媒體聯訪表示，近兩個月來與太太分別住在兒子和女兒家，利用假日或有空時回到老家整理善後，前幾天屋頂要全面翻修拆除，但工班因為缺料暫時無法把新屋頂全部補上。

黃男表示，拆掉後的屋頂已無法再用帆布遮蓋暫時擋雨，現在只能勤加整理善後，並每天向工班關心是否可以施工，現在又聽聞有颱風可能報到，但也只能希望颱風不要真的進來，否則也只能聽天由命，無計可施。

另有倉庫受損尚未復原的農戶表示，上次風災後堆積的廢棄物還沒有清完，萬一颱風又來攪局，清運又是一大難題。

台南市政府透過新聞稿表示，中央設置前進指揮所全力協助災後復原，與南市府已共同完成2萬1463戶受災戶訪視，在政府協助媒合修繕部分，有3587件登記申請媒合，會勘後有989件有修繕意願，其中976件完成簽約，目前有719件施工完成，另有143件施工中。

市府指出，弱勢戶方面，截至今日統計共有342件弱勢戶登記申請，其中281件完成簽約，216件已完成修繕，40件施工中。

南市府指出，已訪視的2萬1463戶中，目前多數已經修復完成，在訪視過程中表示不需媒合的1萬8848戶中，已自行修繕1萬1353戶、倉庫非居住空間3118戶、無人居住空間524戶、不急著修繕已填無意願修繕調查表3858戶。