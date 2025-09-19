獨／嘉義太保代表會火爆衝突 預算審不過還踹翻垃圾桶

嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男等6名代表提案通過災後6大振興方案，在路邊懸掛多面布條，疑似繩索鬆脫險打中行人，公所環保局函文限期拆除，葉俊男今在代表會與市長鄭淑分理論，質疑公所對他開罰單，也為振興金爆發激烈爭執，不小心踹翻垃圾桶。

太保市民代表會今天召開第9屆第12次臨時會三讀會議，葉俊男等6名代表連署提案，每人加發2000元生活安定金，經審議通過；市長鄭淑分在會議中指出，公所編列3000元災後振興金，代表會只通過計畫案，沒通過預算案，無法執行，難道現在要改發2000元就好嗎？

葉俊男說，災後振興金早在8月12日就同意墊付，11個代表都同意，現在還在「番」什麼，就已經通過了。裁示會議中場休息。葉俊男走下主席台，與鄭淑分當場理論，質疑公所清潔隊寄罰單到他家，懸掛布條內容與公共事務有關，「黑白來，給我開罰單」。

鄭淑分表示，有違規才會被開罰單，如果沒有違規就不會，署名懸掛布條未綁緊，險打中路人，限期清除仍未處理，「不然你把罰單拿來，我去繳也可以」。葉俊男情緒激動朝門外走去，徑直走下樓到秘書辦公室，與幾名代表討論開會內容。

隨後，葉俊男請公所主計室主任到辦公室說明災後振興金發放議案問題，也首次邀請鄭淑分到樓下談話，主計室主任向葉俊男說明，災後振興金需要提出預算案，而不是墊付案，二讀追加預算案遭否決無法執行，鄭淑分也附和，雙方爆發激烈口角爭執。

葉俊男對鄭淑分說，代表會8月12日已經全體通過要墊付災後振興金3000元，請市長開會的時候不要繼續「番」，就照上次通過的意見去執行。鄭淑分則堅持，代表會審議預算案未通過，公所就不能普發現金，恐違反相關法令，且政風及主計單位也不會同意。