快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／嘉義太保代表會火爆衝突 預算審不過還踹翻垃圾桶

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男懸掛布條被清潔隊開罰單，向市長鄭淑分理論。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男懸掛布條被清潔隊開罰單，向市長鄭淑分理論。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男等6名代表提案通過災後6大振興方案，在路邊懸掛多面布條，疑似繩索鬆脫險打中行人，公所環保局函文限期拆除，葉俊男今在代表會與市長鄭淑分理論，質疑公所對他開罰單，也為振興金爆發激烈爭執，不小心踹翻垃圾桶。

太保市民代表會今天召開第9屆第12次臨時會三讀會議，葉俊男等6名代表連署提案，每人加發2000元生活安定金，經審議通過；市長鄭淑分在會議中指出，公所編列3000元災後振興金，代表會只通過計畫案，沒通過預算案，無法執行，難道現在要改發2000元就好嗎？

葉俊男說，災後振興金早在8月12日就同意墊付，11個代表都同意，現在還在「番」什麼，就已經通過了。裁示會議中場休息。葉俊男走下主席台，與鄭淑分當場理論，質疑公所清潔隊寄罰單到他家，懸掛布條內容與公共事務有關，「黑白來，給我開罰單」。

鄭淑分表示，有違規才會被開罰單，如果沒有違規就不會，署名懸掛布條未綁緊，險打中路人，限期清除仍未處理，「不然你把罰單拿來，我去繳也可以」。葉俊男情緒激動朝門外走去，徑直走下樓到秘書辦公室，與幾名代表討論開會內容。

隨後，葉俊男請公所主計室主任到辦公室說明災後振興金發放議案問題，也首次邀請鄭淑分到樓下談話，主計室主任向葉俊男說明，災後振興金需要提出預算案，而不是墊付案，二讀追加預算案遭否決無法執行，鄭淑分也附和，雙方爆發激烈口角爭執。

葉俊男對鄭淑分說，代表會8月12日已經全體通過要墊付災後振興金3000元，請市長開會的時候不要繼續「番」，就照上次通過的意見去執行。鄭淑分則堅持，代表會審議預算案未通過，公所就不能普發現金，恐違反相關法令，且政風及主計單位也不會同意。

葉俊男情緒激動走出辦公室，不小心把門口的垃圾桶踹翻，隨後繼續上樓主持代表會。葉俊男重申，災後振興金3000元已在8月12日同意墊付，裁示散會。並在會後轉頭向鄭淑分說，現在就是已經通過了，要發不發隨便妳。鄭淑分則說，會再提案爭取，希望通過。

嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男等人懸掛布條被清潔隊開罰單，向市長鄭淑分理論。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男等人懸掛布條被清潔隊開罰單，向市長鄭淑分理論。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代表會今天發生火爆衝突，雙方爭執災後振興金及災後重建經費，主席葉俊男不小心踹翻垃圾桶。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表會今天發生火爆衝突，雙方爭執災後振興金及災後重建經費，主席葉俊男不小心踹翻垃圾桶。記者黃于凡／攝影

災後 罰單 開罰

延伸閱讀

嘉義農產創新 嘉大與青農推酪梨牛奶健康產品

開會審查未通過 嘉義太保市災後振興金恐「胎死腹中」

嘉義樹木園、埤子頭植物園風災休園逾2個月 提前開園日曝

影／嘉大品牌鮮乳換新裝搭配竹崎酪梨新飲品上市 打造農產創新品牌力

相關新聞

獨／嘉義太保代表會火爆衝突 預算審不過還踹翻垃圾桶

嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男等6名代表提案通過災後6大振興方案，在路邊懸掛多面布條，疑似繩索鬆脫險打中行人，公所環保局...

不同國家中秋節怎麼過？ 雲林9/28新住民賞月慶秋節

雲林縣府於9月28日將在古坑綠色隧道舉辦新住民賞月，讓各國分享不同的秋節風俗，並體驗「掌心明月」冰皮月餅，今天賞月記者會...

金鐘導演王傳宗帶領崑大學生投入社會關懷 新作21日首播

崑山科技大學視訊傳播設計系教授王傳宗業界經歷豐富，除執導作品「星空下的黑潮島嶼」近日第60屆金鐘獎入圍16項成為大贏家，...

南科管理局攜手園區營造廠商 協助嘉義縣中埔鄉災後復原

為加速7月份颱風豪雨雲嘉南地區災後重建工作，行政院成立「颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所」，並責成各部會組成技術支援團隊...

開會審查未通過 嘉義太保市災後振興金恐「胎死腹中」

嘉義縣太保市受丹娜絲颱風影響嚴重，公所規畫普發振興金3000元，代表會提案要發5000元，雙方立場不同，但都同意先發30...

走過47年 …台南市兒童科學館10月起停運 文化局曝未來轉型新規畫

啟用至今47年的台南市兒童科學館，昨天無預警宣布將在10月1日終止營運，且不再對外開放，震驚許多家長與孩童，也讓民眾直呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。