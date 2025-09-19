快訊

嘉義農產創新 嘉大與青農推酪梨牛奶健康產品

中央社／ 嘉義市19日電

嘉義大學今天攜手酪梨青農在蘭潭校區推出酪梨牛奶、酪梨雪花冰、酪梨冰淇淋等系列鮮乳健康產品，營造嘉義農產創新話題。

嘉大校長林翰謙透過新聞稿表示，這次合作不只是嘉大鮮乳新裝上市，更是一場「農業、學術、品牌」跨域實驗。農學院動物試驗場攜手嘉農農產加工生產合作社，以共同行銷模式推動嘉義在地品牌，並結合學研單位的專業與合作社行銷通路，打造「地產地消」新典範。

嘉大表示，酪梨牛奶由竹崎果樹產銷第四十九班班長、嘉義知名的「酪梨三冠王」沈世政所栽種；青農沈世政以創新的產銷模式與行銷策略，勇奪嘉義縣與全國農業技術比賽冠軍，以及「十大績優產銷班」殊榮，被譽為酪梨界LV代表。

嘉大說，除了酪梨牛奶，更將新鮮的酪梨結合嘉大鮮乳，研發出酪梨雪花冰與酪梨冰淇淋等甜品，不僅消暑，更為嘉義旅遊增添獨特的味覺記憶。

嘉義縣農業處長許彰敏表示，嘉義縣為台灣酪梨重要產區，種植面積約500公頃，品種多元且品質優良。藉由今天健康產品發表，讓嘉義酪梨不只是一項水果，更能融入「地產地消」概念，且化身旅遊特色甜品，提升嘉義農業與觀光價值，展現嘉義縣農業新風貌。

酪梨 嘉義 嘉大

