不同國家中秋節怎麼過？ 雲林9/28新住民賞月慶秋節

雲林縣府於9月28日將在古坑綠色隧道舉辦新住民賞月，讓各國分享不同的秋節風俗，並體驗「掌心明月」冰皮月餅，今天賞月記者會由副縣長謝淑亞主持，邀請更多新住民共同來慶中秋。

副縣長謝淑亞表示，中秋節團聚共享天倫的時刻，雲林縣新住民人數超過1萬7千人，每37人就有1人是新住民，佔比相當高，這次以「文化共融、中秋同樂」為主軸，開辦「新月共賞新住民聯歡」，不僅是一場節慶，更是促進文化交流與族群融合的具體行動，期在象徵團圓與思念的節日裡，和新住民共享歡笑與感動。

今天來自越南和印尼的新住民團體，以歌舞、服裝將呈現不同國家文化與風采，同時也匯聚多國特色料理，讓大家不必出國，就能品嘗到異國風味，民政處長蕭德恕指出，這是一場融合和國節慶文化的活動，讓彼此認識不同度如何慶中秋。

幾位越南媽媽說，越南也過中秋節，家家戶戶品嘗月餅並高掛各式各樣燈籠，整條街繽紛彩亮十分美麗，洋溢濃濃的秋節祥氣，此外也欣賞街頭舞龍舞獅表演，藉以嚇走厄運，同時也和台灣一樣祭祖敬拜天地，晚間全家團圓賞月吃月餅、水果和點心，在越南中秋節像是兒童節日，所以會和小孩說一些秋節故事。