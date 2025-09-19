快訊

金鐘導演王傳宗帶領崑大學生投入社會關懷 新作21日首播

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
王傳宗老師（右）帶領畢業生梁鈞凱（左）進入業界工作。圖／開創影業提供
王傳宗老師（右）帶領畢業生梁鈞凱（左）進入業界工作。圖／開創影業提供

崑山科技大學視訊傳播設計系教授王傳宗業界經歷豐富，除執導作品「星空下的黑潮島嶼」近日第60屆金鐘獎入圍16項成為大贏家，新作「夾縫人生」宣布21日晚上8點在Youtube、公視台語台播出，這次他挑戰黑白攝影與變形鏡頭實驗美學，帶領校內實習學生深入片場，將創作實務與教學緊密結合。

「夾縫人生」是公視台語台第一部「無家者」主題影片，故事描寫四位無家者，住在繁華都市高架橋下的縫隙中，雖然看不見陽光，但沒有血緣的陌生人反而凝聚出比家人更濃厚情感，面對社會無情眼光，這群沒血緣的「家人」遭遇挑戰與困境，透過深刻角色動人情節，讓觀眾看見社會角落故事。

王傳宗表示，他們住在陽光照不進來的地方，沒有光的照耀，一切看起來都是灰黑的，夾縫是這群無家者們在上流社會與底層生活之間的隱喻。作品從前製便以黑白攝影概念設計，透過反差、層次與光影呈現人物與場景，更與攝影、美術及梳化團隊密切討論，包括演員髮色處理、布料材質搭配，務求讓畫面更具層次與張力。

王傳宗帶領視訊系學生及應屆畢業生進入片場實習，四年級廖乃萱說，「我從王老師身上學到判斷優先順序的重要性，創意無限但資源有限，什麼可以捨棄什麼一定要留，必要時要做聰明的決定。」同樣在畢業製作擔任導演的廖乃萱，將片場的經驗轉化為實戰力，完整展現實習所學。

「夾縫人生」中街友以木板在橋墩縫隙搭建遮風蔽雨的「家」，王傳宗形容：這就是文明社會底層的兔子洞，「夾縫人生」的家不是由空間定義，而是由人構成，只要你在、我在，哪裡都是家。

他指出：「台語作為母語，有一種天然的生命力，我期待台語劇能走向國際，讓世界看見台灣的語言文化。」他也邀請觀眾觀賞首播，感受影像與生命的真實張力。

王傳宗老師（左2）與演員們合影。圖／開創影業提供
王傳宗老師（左2）與演員們合影。圖／開創影業提供
崑大視訊系王傳宗執導「夾縫人生」21日首播，於片場指導演員走位。圖／開創影業提供
崑大視訊系王傳宗執導「夾縫人生」21日首播，於片場指導演員走位。圖／開創影業提供
王自強在夾縫人生裡飾演不良於行的無家者阿旺。圖／開創影業提供
王自強在夾縫人生裡飾演不良於行的無家者阿旺。圖／開創影業提供
實習生廖乃萱至「夾縫人生」片場實習，在畢業製作更擔任導演，發揮專業所學。圖／開創影業提供
實習生廖乃萱至「夾縫人生」片場實習，在畢業製作更擔任導演，發揮專業所學。圖／開創影業提供
周宜霈(大牙)在「夾縫人生」裡飾演思念兒子的無家者瑄茹，有極具爆發力的演出。圖／開創影業提供
周宜霈(大牙)在「夾縫人生」裡飾演思念兒子的無家者瑄茹，有極具爆發力的演出。圖／開創影業提供
楊麗音在「夾縫人生」裡飾演無家者秋菊。圖／開創影業提供
楊麗音在「夾縫人生」裡飾演無家者秋菊。圖／開創影業提供
「夾縫人生」殺青照。圖／開創影業提供
「夾縫人生」殺青照。圖／開創影業提供
洪毓璟在「夾縫人生」裡飾演落魄頭家的無家者銘宏。圖／開創影業提供
洪毓璟在「夾縫人生」裡飾演落魄頭家的無家者銘宏。圖／開創影業提供

