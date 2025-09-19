快訊

臺南新灣橋改建9/18正式通車

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市永康及新化區交界處的新灣橋狹窄老舊，常造成當地交通瓶頸，經臺南市政府向中央爭取經費改建，除原地闢建新橋，並增設人行道。工程自112年5月動工，已於今年9月8日完工。18日內政部國土管理署與臺南市政府共同舉辦「永康區新灣橋改建工程」竣工通車典禮，臺南市長黃偉哲感謝中央補助經費與地方合力完成改建，讓當地交通更為順暢。

黃偉哲市長表示，新灣橋為永康及新化區往返的重要過境道路，橋梁使用已超過45年，由於原橋梁狹窄老舊，常造成交通不便通行，在市府努力向中央爭取下，終獲得中央生活圈計畫經費補助，由中央補助3億2,735萬元，加上地方配合款8,702萬元，總經費約為4億1,437萬元。

黃偉哲市長強調，中央經費支持對地方交通建設相當重要，例如市府規劃未來捷運第一期、鐵路地下化皆須中央經費的補助，才得以順利發展地方建設。感謝立委及市議會的經費支持，讓地方工程及時完工，未來民眾通往鄰近台39省道、市區道路180甲線及台南科學園區的交通將更順暢。

工務局指出，新灣橋位於南市永康區與新化區交界處(市道180甲線)，跨越鹽水溪，橋梁西側連結永康區西勢路、東側銜接新化區大智路的的交通要道，建造迄今已45年，由於原有橋梁結構老舊且寬度僅8公尺，常造成汽機車混流，為交通瓶頸段路段。

臺南 橋梁 黃偉哲

