經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
南科管理局及中埔鄉公所視察災後復原修繕情形。南科管理局／提供
南科管理局及中埔鄉公所視察災後復原修繕情形。南科管理局／提供

為加速7月份颱風豪雨雲嘉南地區災後重建工作，行政院成立「颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所」，並責成各部會組成技術支援團隊，協助地方政府強化資源整合與災後復原效率。南科管理局依指揮所任務分工，負責嘉義縣中埔鄉支援工作，並自8月初起每日派員進駐當地，積極協助中埔鄉公所推動災後修繕及重建工作。

在中埔鄉公所、南科管理局及熱心公益的營造廠商的共同努力下，針對受損房屋災民，已媒合26家修繕，其中9家受災戶確認修繕意願並已簽約。另針對弱勢災戶，全數以公益方式予以修繕。

參與此次災後重建簽約的營造公司包括有慧築營建、真毅營造、猛揮營造、實毅營造、定誠營造、鈺通營造及中華工程等。藉由媒合機制，災民能迅速找到合適的營造廠商，加快修繕腳步，讓受災家庭逐步恢復安定生活。

南科管理局局長鄭秀絨與中埔鄉長李碧雲於9月19日前往修繕地區進行實地訪視，特別向積極投入修繕工作的施工廠商致謝，肯定其在災後第一線不辭辛勞、協助災民復原家園的努力，並感謝施工廠商願意挺身而出，協助災民修繕家園。

南科管理局將持續配合行政院前進指揮所的整體規劃，並結合地方政府及相關單位資源，秉持積極服務的態度，持續協助災民加速復原，期盼透過各界通力合作，讓受災地區能夠早日恢復正常生活秩序，展現政府對人民福祉的關懷與承諾。

豪雨 颱風 地方政府

相關新聞

走過47年 …台南市兒童科學館10月起停運 文化局曝未來轉型新規畫

啟用至今47年的台南市兒童科學館，昨天無預警宣布將在10月1日終止營運，且不再對外開放，震驚許多家長與孩童，也讓民眾直呼...

獨／嘉義太保代表會火爆衝突 預算審不過還踹翻垃圾桶

嘉義縣太保市民代表會主席葉俊男等6名代表提案通過災後6大振興方案，在路邊懸掛多面布條，疑似繩索鬆脫險打中行人，公所環保局...

不同國家中秋節怎麼過？ 雲林9/28新住民賞月慶秋節

雲林縣府於9月28日將在古坑綠色隧道舉辦新住民賞月，讓各國分享不同的秋節風俗，並體驗「掌心明月」冰皮月餅，今天賞月記者會...

金鐘導演王傳宗帶領崑大學生投入社會關懷 新作21日首播

崑山科技大學視訊傳播設計系教授王傳宗業界經歷豐富，除執導作品「星空下的黑潮島嶼」近日第60屆金鐘獎入圍16項成為大贏家，...

南科管理局攜手園區營造廠商 協助嘉義縣中埔鄉災後復原

為加速7月份颱風豪雨雲嘉南地區災後重建工作，行政院成立「颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所」，並責成各部會組成技術支援團隊...

開會審查未通過 嘉義太保市災後振興金恐「胎死腹中」

嘉義縣太保市受丹娜絲颱風影響嚴重，公所規畫普發振興金3000元，代表會提案要發5000元，雙方立場不同，但都同意先發30...

