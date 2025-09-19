颱風豪雨致濁水溪裸露地增 四河分署啟動揚塵防治

快訊

中央社／ 雲林縣19日電

丹娜絲颱風和7月豪雨影響，濁水溪河道改變及原綠覆灘地遭泥沙覆蓋，造成裸露地增加，水利署第四河川分署從上月底起展開揚塵防治，執行水覆蓋等工程，降低揚塵發生。

每年東北季風來襲，濁水溪南岸的雲林縣民受揚塵困擾，經中央和地方合作整治，揚塵日逐漸減少。

根據雲林縣環保局統計，108年揚塵發生天數為29天，隨著工程整治，揚塵天數逐年下降，但去年因凱米颱風毀壞濁水溪揚塵防治多項工程，去年揚塵發生天數13天，而今年截至7月共3天。

經濟部水利署第四河川分署副分署長張朝恭表示，今年度受丹娜絲颱風及7月多次豪雨影響，造成河道水位高漲流路改變及原綠覆灘地有遭泥沙覆蓋情形。

經影像辨識及全區空拍攝影，今年光是7月至8月的河道裸露面積就增加155公頃，主要在溪州大橋上下游段、自強大橋上下游段及西濱大橋下游河段。

張朝恭說，分署上月底召開揚塵防制會議，已針對各區域高風險點位預先辦理第一波防制作業，包括綠覆蓋357公頃、其他覆蓋60公頃、水覆蓋50公頃，並陸續進場執行空撒草籽、稻草蓆覆蓋與水覆蓋設施作業。

依四河分署統計，截至15日止，已完成水覆蓋170公頃、綠覆蓋（空灑草籽）357公頃、其他覆蓋（稻草蓆、防塵網、水線系統）86.6公頃，總計613.6公頃。

四河分署強調，會持續監控河道內水位變化及裸露灘地分佈狀況，隨時滾動調整防制量能與改善策略，以降低揚塵對民眾生活環境的影響。

