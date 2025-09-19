颱風豪雨致濁水溪裸露地增 四河分署啟動揚塵防治
因丹娜絲颱風和7月豪雨影響，濁水溪河道改變及原綠覆灘地遭泥沙覆蓋，造成裸露地增加，水利署第四河川分署從上月底起展開揚塵防治，執行水覆蓋等工程，降低揚塵發生。
每年東北季風來襲，濁水溪南岸的雲林縣民受揚塵困擾，經中央和地方合作整治，揚塵日逐漸減少。
根據雲林縣環保局統計，108年揚塵發生天數為29天，隨著工程整治，揚塵天數逐年下降，但去年因凱米颱風毀壞濁水溪揚塵防治多項工程，去年揚塵發生天數13天，而今年截至7月共3天。
經濟部水利署第四河川分署副分署長張朝恭表示，今年度受丹娜絲颱風及7月多次豪雨影響，造成河道水位高漲流路改變及原綠覆灘地有遭泥沙覆蓋情形。
經影像辨識及全區空拍攝影，今年光是7月至8月的河道裸露面積就增加155公頃，主要在溪州大橋上下游段、自強大橋上下游段及西濱大橋下游河段。
張朝恭說，分署上月底召開揚塵防制會議，已針對各區域高風險點位預先辦理第一波防制作業，包括綠覆蓋357公頃、其他覆蓋60公頃、水覆蓋50公頃，並陸續進場執行空撒草籽、稻草蓆覆蓋與水覆蓋設施作業。
依四河分署統計，截至15日止，已完成水覆蓋170公頃、綠覆蓋（空灑草籽）357公頃、其他覆蓋（稻草蓆、防塵網、水線系統）86.6公頃，總計613.6公頃。
四河分署強調，會持續監控河道內水位變化及裸露灘地分佈狀況，隨時滾動調整防制量能與改善策略，以降低揚塵對民眾生活環境的影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言