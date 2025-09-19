開會審查未通過 嘉義太保市災後振興金恐「胎死腹中」

嘉義縣太保市受丹娜絲颱風影響嚴重，公所規畫普發振興金3000元，代表會提案要發5000元，雙方立場不同，但都同意先發3000元，後續2000元視狀況追加。公所本周提追加預算案至代表會，其中包括振興金3000元，但全案經代表會審議不通過，普發現金恐胎死腹中。

太保市公所8月提出災後振興金及弱勢關懷金實施計畫，代表會8月12日召開臨時會，表決全數同意，計畫由公所列入追加預算辦理。公所本周提向代表會提出追加預算案，代表會臨時會昨天二讀有5人同意、6人未表態，同意人數未過半，追加預算案審議未通過。

主席葉俊男今在會議中表示，災後振興金早在8月12日就同意墊付，11個代表都同意，現在還在「番」什麼，就已經通過了。裁示散會。太保市長鄭淑分說，8月12日會議紀錄載明「列入追加預算辦理」，並未出現任何有關「墊付」字詞，現在預算又在代表會卡關。

鄭淑分說，災後振興金是普發現金，依代表會決議要提出「預算案」，並非主席所說「墊付案」，因代表會昨天二讀否決預算案，今天三讀不能再討論，沒有審核通過的話，公所沒有錢可以發，只能想辦法再次提案，或是向代表會提覆議，才能普發現金給市民。

太保市民代表會今提案2000元生活安定金，經審議通過，建議公所應再多發放每人2000元，主席葉俊男等6名代表原本預想多發2000元，加上既有3000元，可以變成5000元，沒想到預算卡關未過，公所將待這次代表會提供臨時會的決議結果出爐，決定後續政策方向。