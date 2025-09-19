快訊

走過47年 …台南市兒童科學館10月起停運 文化局曝未來轉型新規畫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
陪伴許多台南親子走過47年的兒科館，今年10月起停運，南市文化局今也曝光未來新規畫，將轉型並延續文化功能。圖／南市府提供
陪伴許多台南親子走過47年的兒科館，今年10月起停運，南市文化局今也曝光未來新規畫，將轉型並延續文化功能。圖／南市府提供

啟用至今47年的台南市兒童科學館，昨天無預警宣布將在10月1日終止營運，且不再對外開放，震驚許多家長與孩童，也讓民眾直呼「太可惜！」南市府文化局今也曝光未來規畫，將轉型延續文化功能，為館舍注入新活力。

文化局表示，兒童科學館隨著組織整併，自10月1日起正式停止營運，目前已展開後續規畫工作，未來將充分利用館舍地理優勢，安排部分空間延續藝術與文化展演，讓建築物在轉型後持續發揮公共功能。

文化局長黃雅玲也說，兒童科學館因緊鄰圖書館、321巷藝術聚落及台南公園及轉運站等，兼具交通便利與文化資源豐富的優勢，雖組織整併轉型，但會以尊重歷史定位基礎上，為館舍注入新活力，透過與周邊設施整合，形塑完整文化休閒網絡，進一步提升市民參與藝文活動的便利性。

