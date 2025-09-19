快訊

嘉義樹木園、埤子頭植物園風災休園逾2個月 提前開園日曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲颱風重創嘉義樹木園，休園逾2個月完成清理，22日重新開園。記者魯永明／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義樹木園，休園逾2個月完成清理，22日重新開園。記者魯永明／攝影

7月6日，120年來首度登陸嘉縣颱風丹娜絲，重創嘉市重要綠地-農業部林試所嘉義研究中心轄管的嘉義樹木園及埤子頭植物園，園區大面積倒木、斷枝及設施毀損，為遊客安全，研究中心公告休園清理，原訂10月1日重新開放，在研究中心人員趕工下，完成清理作業，決定提前到22日重新開園。消息一出，不少民眾直呼「終於等到了」，開心表示已經2個多月無法入園運動休閒，如今終於能再度踏入熟悉的綠地。

研究中心統計，丹娜絲颱風造成嘉義樹木園內倒伏樹木268棵、枝幹折斷181棵、斷枝超過3000棵。主要受損樹種包括黑板樹、肯氏南洋杉、大葉桃花心木及巴西橡膠樹等。園區設施如鐵桿、欄杆、木棧道、解說牌及涼亭，也出現不同程度毀損。研究中心災後動員超過 500人次清理，優先打通主要道路與步道。歷經2個多月努力，目前大致完成清理並通過現場評估，確定樹木園與埤子頭植物園22日迎接遊客。

研究中心提醒，樹木園部分設施仍在修繕，尤其木棧道受損嚴重，為了確保遊客通行安全，已將由嘉義都會公園進入的2處出入口，以及槭葉翅子木植物區與生態水池間之木棧道封閉整修，呼籲風災過後園內樹木依舊脆弱，仍可能出現枯枝掉落，遊客入園應隨時注意腳步及周邊環境變化，避免靠近枯枝、傾斜或不穩定的樹木。

埤子頭植物園前身是嘉義八景之一的「橡苑聽鶯」，2005年轉型為都市林生態園區，與嘉義樹木園一同成為市民運動休閒、親近自然的重要據點。這次提前開園，不僅讓喜愛運動、踏青的市民重返熟悉場域，也象徵嘉義研究中心面對災後復原工作的努力成果，後續仍會持續修復園區設施，規畫復育受損樹木，盼透過專業養護與民眾珍惜，讓園區能夠恢復風災前的生機。

丹娜絲颱風重創嘉義埤子頭植物園， 休園逾2個月完成清理，22日重新開園。記者魯永明／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義埤子頭植物園， 休園逾2個月完成清理，22日重新開園。記者魯永明／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義樹木園，休園逾2個月完成清理，22日重新開園。記者魯永明／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義樹木園，休園逾2個月完成清理，22日重新開園。記者魯永明／攝影

