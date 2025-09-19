樺加沙颱風將至 南市府：加速屋損修繕高標防颱

根據中央氣象預估，樺加沙颱風預計下周靠近台灣，台南正逢丹娜絲颱風災後復原階段，針對台南房屋修繕復原狀況也備受關注，南市府表示，目前整體復原進度穩健推進，面對輕颱樺加沙動向會密切觀察，同時加速修繕進度，並強化防颱整備。

南市府表示，目前慰助金受理總戶數為5萬3935戶，其中，受損面積20平方公尺以下3萬1161戶、20平方公尺以上、未達100 平方公尺1萬5504戶、100平方公尺以上3820戶；針對政府協助媒合修繕部分，有3587件登記申請媒合，會勘後989件有修繕意願，719件施工完成，目前仍有143件施工中。

南市府也指出，已訪視2萬1463戶中，目前多數已經修復完成，而訪視過程中表示不需媒合達1萬8848戶，主要有四大原因，包含已自行修繕1萬1353戶、倉庫非居住空間3118戶；無人居住空間524戶；不急著修繕已填無意願修繕調查表達3858戶。

另外，在弱勢戶方面，截至目前已有342件弱勢戶登記申請，其中281件完成簽約，216件已完成修繕，40件施工中，約有9成皆已進場修繕完成或正在修繕中。

前進指揮所副指揮官李孟諺表示，政府媒合修繕機制最大的意義在於整合調度人力物力，幫忙出工出料，一方面平抑修繕市場上的價格，另一方面也提供了許多在地廠商工作機會，後續將全力協助受災戶修繕、恢復能遮風避雨溫暖的家。

市長黃偉哲則說，樺加沙颱風結構完整極具威脅，會記取7月丹娜絲颱風及西南氣流重創教訓，加強防颱整備工作，而市府新購置534台發電機，首批已陸續分配給七股、後壁、北門及安南等17區，務必確保在電力中斷時能維持基本運作。