濁水溪裸露灘暴增百餘公頃 防季風沙害水利署加速防制

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今年7、8月受颱風豪雨衝擊，濁水溪水原有植被的灘地被泥沙覆蓋，裸露面積暴增155公頃，季風期將屆恐將帶來嚴重揚塵沙害，4河分署加緊腳步全面展開防制。記者蔡維斌／攝影
今年7、8月受颱風豪雨衝擊，濁水溪水原有植被的灘地被泥沙覆蓋，裸露面積暴增155公頃，季風期將屆恐將帶來嚴重揚塵沙害，4河分署加緊腳步全面展開防制。記者蔡維斌／攝影

將進入東北季風季，今年7、8月受颱風豪雨衝擊，濁水溪水位暴漲改變流路，原有植被的灘地被泥沙覆蓋，使裸露面積暴增155公頃，避免即將到來的季風帶來嚴重沙害影響沿岸居民，連日來第4河川分署對高風險灘區已完成水覆蓋及防塵網共613公頃，並隨時滾動調整防制量能與改善策略。

數十年來濁水溪揚塵一直困擾西螺、二崙、崙背及麥寮等地居民生活，經中央、地方跨部會治理，揚塵事件日已從原本數十天大幅下降，2022年只剩2天、2023年5天，去年受凱米颱風重創，多年的防制工法幾付之東流，水利署第4河川分署加緊腳步復建，揚塵事件日雖增至13天，但沙害並不明顯。

4河分署副分署長張朝恭指出，今年7、8月丹娜絲颱風加上連續豪雨侵襲後，該分署出動無人機空拍全區影像追蹤，透過影像辨識分析，7月的裸露面積達106公頃，8月更增加至261公頃，兩個月增加達約155公頃，主要分布在溪州大橋上下游段、自強大橋上下游段及西濱大橋下游河段。

張朝恭表示，眼看10月東北季風期即將到來，為降低揚塵衝擊沿岸居民生活，該分署緊急召開揚塵防制會議後，針對各區域高風險點位，預先展開第1波防制作業，規畫防制面積467公頃，包含綠覆蓋357公頃、其他覆蓋60公頃、水覆蓋50公頃，並執行空撒草籽、稻草蓆覆蓋與水覆蓋設施等作業。

防制工程截至昨天已完成水覆蓋170公頃、綠覆蓋357公頃及稻草蓆、防塵網、水線系統87公頃合計約613公頃，張朝恭說，據氣象署預報颱風「樺加沙」可能影響台灣，該分署會持續監控濁水溪河道內水位變化，及裸露灘地分布狀況，隨時作滾動調整防制及改善策略，將揚塵降至最低。

今年7、8月受颱風豪雨衝擊，濁水溪裸露面積暴增155公頃，季風期將屆恐將帶來嚴重揚塵沙害，4河分署加緊腳步全面展開防制。圖／4河分署提供
今年7、8月受颱風豪雨衝擊，濁水溪裸露面積暴增155公頃，季風期將屆恐將帶來嚴重揚塵沙害，4河分署加緊腳步全面展開防制。圖／4河分署提供
今年7、8月受颱風豪雨衝擊，濁水溪灘地裸露面積暴增155公頃，季風期將屆恐將帶來嚴重揚塵沙害，4河分署出動無人機加緊腳步全面展開防制。圖／4河分署提供
今年7、8月受颱風豪雨衝擊，濁水溪灘地裸露面積暴增155公頃，季風期將屆恐將帶來嚴重揚塵沙害，4河分署出動無人機加緊腳步全面展開防制。圖／4河分署提供
今年7、8月受颱風豪雨衝擊，濁水溪裸露面積暴增155公頃，季風期將屆恐將帶來嚴重揚塵沙害，4河分署加緊腳步展開防制，許多灘地已完成覆蓋。圖／4河分署提供
今年7、8月受颱風豪雨衝擊，濁水溪裸露面積暴增155公頃，季風期將屆恐將帶來嚴重揚塵沙害，4河分署加緊腳步展開防制，許多灘地已完成覆蓋。圖／4河分署提供
今年7、8月受颱風豪雨衝擊，濁水溪裸露面積暴增155公頃，季風期將屆恐將帶來嚴重揚塵沙害，4河分署加緊腳步全面展開防制，撒出的大批草籽已發芽。記者蔡維斌／攝影
今年7、8月受颱風豪雨衝擊，濁水溪裸露面積暴增155公頃，季風期將屆恐將帶來嚴重揚塵沙害，4河分署加緊腳步全面展開防制，撒出的大批草籽已發芽。記者蔡維斌／攝影

濁水溪 凱米颱風 東北季風

