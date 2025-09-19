快訊

南科沙崙科學園區計畫通過 黃偉哲盼成完整生態系

中央社／ 台南19日電
工研院19日在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「SOUTH NEXT機器人與無人機產業創新論壇」，台南市長黃偉哲（前右5）等人參觀展示成果。（台南市政府提供）中央社
工研院今天在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦機器人與無人機產業創新論壇，台南市長黃偉哲致詞表示，國發會審議通過沙崙生態科學園區籌設計畫，有助營造產業完整生態系。

工研院主辦「SOUTH NEXT 機器人與無人機產業創新論壇」，今天於台南沙崙綠能科技示範場域國際會議廳舉行，主題聚焦服務型機器人、外骨骼創新機器人、AI智慧機器人等領域發展挑戰，以及無人機在數位雙生與多元應用最新成果。

黃偉哲上午出席開幕儀式致詞表示，近年颱風、疫情與戰爭情勢提醒政府必須強化城市韌性。以台南近期的丹娜絲風災為例，災後勘查、補助申請與復原作業，都需要更即時、更精準資訊，而無人機在災損勘查與登革熱藥劑投放等任務上，能協助快速掌握狀況，縮短民眾等待補助時間。

他說，在消防任務中，更能藉由熱顯像技術鎖定火源，搭配地面無人消防設備即時指引，提升救援效率，科技已不是未來式，而是現在進行式，這些應用已切實改善市民生活。

黃偉哲說，工研院在丹娜絲風災期間第一時間提供儲能設備，協助災區居民維持通訊與基本用電需求，顯示科技力量不僅服務產業，更直接守護市民安全與生活品質，而人工智慧與無人機應用領域將愈來愈廣，從醫院醫療服務、通訊恢復，到城市基礎設施檢測，都能發揮實質效益。

黃偉哲表示，南部正迎來科技布局重大契機，工研院六甲院區已具備超過40公頃用地，可隨時投入無人機與機器人研發與生產合作；柳營科技園區三期雖仍需報編規劃，但市府已積極推動；而國發會昨天審議通過南科沙崙生態科學園區籌設計畫，台南沙崙地區將新增科學園區面積約531公頃。

他強調，未來南台灣的科技發展令人期待，沙崙將不只是綠能科學城，更是人工智慧、機器人與無人機重鎮，台南在先進製程、封裝、零組件供應等領域具備完整條件，產官學研各界合作，共同打造從研發、應用到產業化的完整生態系。

