台南熱蘭遮市集中秋連假開市 開放民眾限量租用「古堡」

台南獨有文化品牌「熱蘭遮市集」受到廣大遊客好評，今年將在中秋連假期間10月4日至6日再度舉辦，回到安平古堡以「熱蘭遮堡」為主題，展開融合歷史與文化的沉浸式市集體驗，其中，今年新增王城地主、特製古幣等企畫，開放民眾限量租用古堡區域，留下專屬回憶。

南市文化局表示，今年熱蘭遮市集推出多項限定企劃與商品，並由阿伯樂戲工場眾演員，扮演17至19世紀生活在台南的西拉雅族、漢人、荷蘭與日本等多元族群，連續3天帶來結合歷史與文化的沉浸式市集體驗，邀請大家一同感受多元族群交會的歷史風貌。

其中，今年新增「王城地主」企劃，開放民眾限量租用古堡區域，參與者可在特定時段內使用「王土」，無論野餐、創作或聚會，讓遊客都能在古堡景觀第一排留下專屬回憶，還可獲得1張仿古地契，活動將在22日上午10點開放預約。

此外，市集最受矚目的周邊商品為特製古幣，因應適逢台灣府城城垣300年，將螺錢、通寶及荷蘭馬劍銀全面升級，推出紀念款「雍正通寶」，將原有數字改為「台南」字樣，增添收藏價值外，馬劍銀背面也隱藏「TAINAN」字樣，設計巧思引人注目，預期將再掀收藏熱潮。