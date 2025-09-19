中油嘉義廠區外土地閒置轉型活化 大型連鎖賣場進駐帶動新商圈

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市興業東路中油嘉義廠區外土地，原是中油配合經濟部能源政策，用於試種麻瘋樹等作物，計畫喊停後，為避免土地閒置，中油將該區土地出租招商，提供民間業者承租使用，打造新發展契機。記者魯永明／攝影
嘉市興業東路中油嘉義廠區外土地，原是中油配合經濟部能源政策，用於試種麻瘋樹等作物，計畫喊停後，為避免土地閒置，中油將該區土地出租招商，提供民間業者承租使用，打造新發展契機。記者魯永明／攝影

中油嘉義廠歷史悠久，前身可追溯日治時期1938年成立的「台灣拓殖株式會社嘉義化學工廠」，戰後多次轉型，1989年改制中油煉製研究所；在國際石化產業競爭激烈、產能過剩與轉型壓力下，中油積極推動資產活化，因應環境潮流拓展業外收入，位於嘉市興業東路廠區外土地，原是中油配合經濟部能源政策，用於試種麻瘋樹等作物，計畫喊停後，為避免土地閒置，中油將該區土地出租招商，提供民間業者承租使用，打造新發展契機。

興業東路中油嘉義廠區外土地，原是配合經濟部能源政策，用於試種麻瘋樹等作物，進行生質能源研發計畫。當時國際社會推動環保減碳，台灣規定柴油須添加2%生質柴油符合歐盟標準。然而，相關作物提煉成果未如預期，計畫最終喊停。隨著全球能源發展趨勢轉向電動車與電子產業，生質能源研究逐漸式微，該塊土地閒置多年。

為避免土地閒置，中油將該區土地出租招商，提供民間業者承租使用，打造新發展契機；已有知名連鎖品牌進駐，陸續由土地承租人開設魚中魚寵物店、振宇五金、健康城等商業設施。近來又有「多那之」咖啡將進駐經營，為園區注入休憩氛圍。另有2大連鎖通路，分別是全聯超市與大樹藥局，皆屬全國性知名品牌，2賣場施工裝潢中。對照過去，這片中油土地長期少有商業活動，夜間冷清荒涼，如今隨著大型連鎖賣場陸續開業，不僅將帶來穩定人潮，也可望形成新型態的商圈聚落，活絡地方經濟發展。

隨著市區建案持續推出，加上鄰近嘉縣台積電先進封裝廠興建中，未來人口與消費力道將持續湧入，零售、藥妝等生活機能需求可望快速成長，業者選擇在興業東路搶先卡位，被視為看好嘉市發展潛力。中油表示，位於興業東路北側約2600坪土地，介於嘉義市國華街及興業東路115巷間，分區出租案，目的為促進資產活化，2017年起逐步分區辦理招租，在政府採購網及中油全球資訊網公告招租，採取價高者得標方式辦理。

嘉市興業東路中油嘉義廠區外土地，原是中油配合經濟部能源政策，用於試種麻瘋樹等作物，計畫喊停後，為避免土地閒置，中油將該區土地出租招商，提供民間業者承租使用，打造新發展契機。記者魯永明／攝影
嘉市興業東路中油嘉義廠區外土地，原是中油配合經濟部能源政策，用於試種麻瘋樹等作物，計畫喊停後，為避免土地閒置，中油將該區土地出租招商，提供民間業者承租使用，打造新發展契機。記者魯永明／攝影

