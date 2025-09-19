嘉義縣市共同生活圈U-Bike租用冷熱兩樣情 縣市府拚串聯低碳交通

嘉縣市生活圈，但公共自行車U-Bike的推動，呈現「冷熱兩樣情」。嘉義市2020年率先啟用U-Bike以來，深受市民與遊客喜愛，截至今年上半年，累計騎乘人次已突破700萬，成為綠色交通的象徵。反觀嘉義縣，第1期公共自行車計畫5鄉鎮市去年7月上線，審計室調查，超過一半站點每日平均使用未達10人次，甚至出現「無車可借」或「無位可還」的情況，要求縣府檢討改善。

嘉市府近年持續擴充設點，去年新增50個U-Bike 2.0站點，並投入385輛公共自行車，站點涵蓋交通節點、學校、機關、觀光景點及社區。截至目前，全市共設置196站、1486輛自行車。根據統計，今年第一季平均每日周轉率達4.58轉，為非六都第一名；113年度全年運量達211萬5533人次，較前一年大幅成長。交通處表示，U-Bike已成為市民日常生活與觀光客移動的重要交通工具，未來仍將持續擴增站點與車輛，讓路網更加密集便利。

反觀嘉縣，第1期公共自行車計畫去年7月上線，在18鄉鎮市選鄰近嘉市的朴子市、太保市、民雄鄉、水上鄉及中埔鄉設置130個租賃站，提供1000輛自行車。審計室統計，超過一半站點每日平均使用未達10人次，甚至出現「無車可借」或「無位可還」的情況，要求縣府檢討改善。

縣府建設處表示，各站啟用時間不同，民眾需時間養成使用習慣。已要求廠商每月評估使用效率，針對低使用率站點檢討，研擬改善策略或調整設置位置，發揮效益。第2期規畫在東石、布袋、義竹、鹿草、六腳、新港、溪口、大林、梅山、竹崎與番路等鄉鎮增設100站、700輛自行車，期逐步擴大服務區域。