古蹟日前傳喜訊 近百年老醫館嘉星醫院與王天星醫師故居可望登錄古蹟　

嘉義市府文化局配合全國古蹟日，周休假日舉辦系列活動，古蹟日前傳喜訊，文化局古蹟審查委員會定26日審查近百年老醫館古蹟提報案，由王天星醫師後人提報的「嘉星醫院與王天星醫生故居」，醫院承載嘉義近代醫療史，現存建築包括嘉星醫院主體及王天星醫師故居，結合日式與洋式建築風格近百年歷史，可望通過登錄古蹟。

嘉星醫院為2層樓磚造建築，部分結構受風雨侵蝕嚴重，出現倒塌危機；王天星故居以檜木為主建材，1樓前側使用加強磚與古典圓柱，南側屋頂破損，北側保有原貌，是當地具有地標意義的歷史建築。嘉星醫院1941年嘉義大地震受損，隨後王醫師舉家遷居吳鳳南路繼續行醫。戰後返回原址，繼續懸壺濟世，免費或資助貧苦患者，體現其博愛精神與高尚醫德。

2017年起，台灣圖書室文化協會啟動「嘉義市懷舊百科」調查計畫，記錄超過20間嘉義老醫館故事，其中嘉星醫院為重要老醫館之一，與嘉義眼科、仁壽醫院、浩然堂藥鋪等並列見證在地醫療文化。嘉星醫院1930年創立，是嘉義醫療史極具代表性私人醫館。

創辦人王天星醫師，1903年出生於嘉市，為清朝名將王得祿後代，自幼家境優渥，性格謙和、行醫濟世，廣受民眾敬重。他1921年進入台灣總督府台北醫學專門學校舊制本科，並赴日深造，獲得多項醫學學位。回台後融合中西醫理，開設嘉星醫院，看診範圍涵蓋7大科別，包括內科、小兒科、婦產科等，自設研究室製藥，尤其研製「喜施膏」、「喜施水」等藥膏成效顯著，享有盛名，至今仍口耳相傳療效。

隨著建築老化與歷史記憶逐漸消散，王天星後代向市文化局提報，希望將嘉星醫院與故居登錄為古蹟。古蹟審查委員會將評估其歷史、文化及建築價值，保存這段深具地方情感與醫療精神的珍貴遺產。

每年9月第三個周末響應歐洲遺產日，舉辦全國古蹟日活動，文化局表示，古蹟日「神Town」明後天登場，包含走讀工作坊、多元DIY課程、傳統藝文表演、主題特展、講座與「再生進行市」市集等，靜態展覽與互動體驗並行，內容豐富多元。