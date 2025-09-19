重振嘉義大埔觀光 曾文水庫峽谷音樂節11月登場

0121地震的震央嘉義縣大埔鄉受創嚴重，許多建物受損，老街商家也直言震後「遊客少了將近一半」，西拉雅國家風景區管理處昨宣傳11月15、16日將辦曾文水庫峽谷音樂節，邀請知名大提琴家張正傑、大環藝術家楊世豪等演出，重振觀光、提升曾文水庫國際知名度。

大埔鄉長吳明勲說，公所公共造產的大埔山莊因地震嚴重受損，評估後暫停營業，初估修繕經費約4千萬元，然而大埔山莊建物老舊，難保後續不會再出現其他問題，重建比較安全，但需要更多經費，且還有水源保護區限制，仍在尋找經費。

有大埔老街的商家說，地震後只剩重機、遊覽車會來，遊客多集中在周末及節慶假日，平日冷冷清清，音樂節有望短期帶來大量遊客，活動結束後遊客恐怕又銳減，希望有更長遠規畫，讓在地店家永續經營。

立委王育敏辦公室主任何博倫指出，曾文水庫遊程由旅遊業者一條龍服務，搭船地點在水庫南側觀景樓，老街與觀景樓車程距離約30分鐘，該處假日住宿量能不足，若規畫一日遊，很難帶動老街觀光發展，盼能增設交通船在水庫北側接駁老街遊客。吳明勲認為，遊湖觀光船南側有遊程班次、北側接受預約行駛，視旅客行程安排，至於假日住宿需求較多，先修復大埔山莊，完善硬體建置再串聯周邊社區營造，逐步提升觀光。