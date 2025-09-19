快訊

雲林褒忠泳池改建長照館月底完工 2樓規畫4方案網路票選

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林褒忠鄉原鄉立游泳池改建為樂活長照館，鄉公所將以網路票選，廣徵各方意見決定2樓用途。記者蔡維斌／攝影
雲林褒忠鄉原鄉立游泳池改建樂活長照館，一度因廠商違約停工，歷經一波三折終將在本月完工，這座現代化館舍未來除了長照，其餘空間有意開放作為健身活動中心或0到2歲托嬰中心，鄉公所將提供4個方案網路票選，廣納意見作為規畫依據。

褒忠鄉長陳建名表示，全鄉僅1萬1565人，但老年人口多達2904人，比率高達25.11%，長照資源需求大，公所5年前著手規畫，把閒置的鄉立泳池改建為樂活長照館，透過立委劉建國向衛福部爭取3886萬元補助、地方自籌約2千多萬元，原定2022年動工，卻因原物料上漲，承攬廠商無力負擔自行終止合約，經重新發包，終在2024年4月動工。

陳建名說，長照館將在本月底竣工，預計明年啟用，該館占地約150坪，為2層樓建築，1樓預定邀醫院或機構，以委外經營方式設立日照中心，可提供30名長者日間照顧；至於2樓用途各方意見不一，民眾、代表會紛紛建議設置健康活動中心或公設民營托嬰中心，為落實符合在地需求，褒忠鄉公所即日起2周開放網路問卷廣徵各界意見。

公所社會課長曾智顯說，2樓規畫案有「社區關懷據點」、「公設民營托嬰中心」、「失智社區服務據點」、「多功能運動中心」4個選項，以公民式參與方式，以最高票者為優先考量依據，填寫者更有機會抽中超商禮券。

因該館舍緊鄰鄉立幼兒園及國中小學，若2樓設托嬰中心可招收鄰近鄉鎮0到2歲嬰兒，既不會吵到1樓據點，也可與幼兒園及國中小形成一條龍教育園區，公所表示，未來如何使用仍尊重各方意見。

雲林褒忠泳池改建長照館月底完工 2樓規畫4方案網路票選

