捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

終結騎士噩夢 台南新灣橋拓寬通車了

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南180甲線道路跨越鹽水溪的新灣橋已近50年，汽機車混流易造成擦撞，經耗資4億多元拓寬改善，昨天通車。記者周宗禎／攝影
台南180甲線道路是永康、新化與歸仁北邊之間的捷徑，其中跨越鹽水溪的新灣橋已近50年，橋的路面狹窄，引道又彎曲常釀車輛擦撞，甚至衝到橋下，地方爭取改建多年，經耗資4.14億元、施工兩年多昨通車，路面拓寬到15公尺，民眾說「更順暢了」。

新灣橋位於永康區與新化區交界處市道180甲線上，1977年興建，橋梁西側連結永康區西勢路、東側銜接新化區大智路的交通要道，南側隔著鹽水溪就是歸仁區，原有橋梁結構老舊且寬度僅8公尺，汽機車混流經常發生事故；立委林宜瑾說，寬度不足，大車常擦撞機車導致落入溪內，她當議員時就開始爭取改建、當上立委第1個會勘的就是這座橋梁。

南市工務局指出，新灣橋改建工程獲中央生活圈計畫經費補助，中央補助3億2735萬元，加上地方配合款8702萬元，總經費4億1437萬元，改善總長度約515公尺，其中橋梁段改善長度233公尺，原有橋梁寬度8公尺，拓寬成15公尺，橋梁段主要配置雙向各4.5公尺混合車道及實體人行道，工程於2023年5月開工，本月8日完工。

市長黃偉哲主持通車典禮說，民眾通往鄰近台39省道、市區道路180甲線及台南科學園區的交通將更順暢。

此案中央補助比率達79%，立委陳亭妃說，感謝中央支持地方、「居民感受最深」；立委林俊憲說，先前因要哪個單位出錢一直有爭議而卡關，財劃法修法後中央就沒有錢補助了；黃偉哲致詞也呼應林俊憲說法表示，往後市府規畫未來捷運第一期、鐵路地下化皆須中央補助，才得以順利發展。

對此內政部次長董建宏說，「任何台南的建設，都要認真處理」。

台南 橋梁 黃偉哲 財劃法 交通事故

