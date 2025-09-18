嘉義市下午時雨量近百毫米 水溝蓋遭水壓沖開

快訊

中央社／ 嘉義市18日電

嘉義市東區今天下午出現時雨量達92毫米的雨勢，造成維新路等路段積淹水，且在大雅路二段的水溝蓋還被水壓沖開；市府表示，「水來得快、退得快，排水系統正常」。

中央氣象署下午表示，受颱風外圍環流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨。嘉義市東區下午3時至4時的時雨量達92毫米，維新路、彌陀路、新生路及啟明路等路段都出現積淹水情況，在大雅路二段與金龍街口的水溝蓋還被水溝溢滿的水壓沖開。

嘉義市消防局表示，當時接獲民眾陸續通報低窪路段出現積淹水情況，不過，在雨勢轉弱後，積淹水很快就消退，且當時也沒有接獲民眾相關的救護通報。

嘉義市政府工務處下午在臉書（Facebook）PO文「時雨量近百！水來得快、退得快，市區排水功能正常」。

