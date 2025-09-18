台南街道美術館獲金點設計獎標章 海安路藝術造街20年有成
經濟部金點設計獎揭曉，台南市「街道美術館：海安路藝術造街20年」，榮獲整合設計類「金點設計獎標章」。市長黃偉哲表示，此一殊榮不僅肯定台南在藝術介入空間與都市再生上的長期實踐，更展現城市設計與文化創意結合的成果。
「街道美術館：海安路藝術造街20年」由都發局主辦、都市藝術工作室策展。都發局表示，自2004年起，「街道美術館」以海安路為起點，將藝術策展引入都市街廓，推動「全民藝術造街」理念。20年來透過裝置藝術、聲光媒體、空間轉譯與社會參與，成功將道路拓寬留下的空間，轉化為市民共享的開放場域，使海安路與周邊街區逐步成為城市都市美學的重要實驗基地。
都發局長林榮川指出，都發局將設計導入街區營造，並深化與藝術團隊、在地居民及產業的合作，讓更多城市角落透過藝術能量重新定義。街道美術館不僅是美學計畫，更是城市治理與公共參與的實踐，期待在文化底蘊與城市設計創意交織下，成為都市再生的典範。
黃偉哲表示，此次榮獲金點設計獎標章，是對市府團隊長期推動空間美學與藝術介入的高度肯定。未來，市府也將持續推廣「設計進入生活」，讓城市每個角落都成為生活中的展場。想了解更多展覽與作品資訊，請參考：金點設計獎官網https://goldenpin.org.tw/goldenpin/zh-TW/about及街道美術館官網https://smoa.art/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言