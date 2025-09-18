快訊

台塑結合紅十字會秋節送暖 把愛送到雲彰千餘戶家庭

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台塑結合紅十字會秋節送暖，把愛送到雲、彰7鄉鎮千餘戶家庭，並提供實際的生活及就業協助，今天首站來到褒忠鄉。記者蔡維斌／攝影
台塑企業的台塑石化、台灣塑膠工業、南亞、台化4大公司今天提前秋節送暖，共同捐贈麥寮廠區鄰近7鄉的1387戶低收入戶，每戶3000元關懷慰問金，結合紅十字會展開長達7天的關懷慰問行動，祝福每家戶秋節快樂，受惠戶感謝台塑的用心，洋溢濃濃佳節溫馨。

雲林紅十字會居家式服務中心及日間照顧中心、博愛志工隊與企業專人，今天結合台塑企業代表麥寮管理部副總經理蔡建樑，到麥寮、台西、褒忠、崙背、東勢、四湖、大城鄉等7鄉展開關懷慰問，親自把秋節禮金送到弱勢家戶，每個受贈戶心頭暖烘烘，感謝台塑把愛送到家。

台塑企業愛心列車今天開出，首站來到雲林縣褒忠鄉中勝村，由鄉長陳建名等人、雲林縣紅十字會總幹事黃珮瑄、中勝村長張文邦陪同下，逐一把愛送到家，慰問貧困老弱，溫馨送暖。

紅十字會專業人員也提供長期照顧服務諮詢或轉介，讓慰問關懷列車加乘溫暖。蔡建樑指出，秋節月圓人團圓的盼念，令人期待，但隨著高齡化，弱勢家庭光為了張羅三餐而奔波，無形中沖淡了節慶家庭團圓的溫暖氣氛 ，這項秋節愛心列車關懷行動，給許多弱勢家庭帶來更多溫馨，甚至提供照顧諮詢或轉介服務深具意義。

受贈的單親女大學生感謝台塑企業8年的關懷，讓家庭能獲溫飽，佳節關懷更感受到社會給予的溫暖，畢業後會努力工作，將來也可以有能力幫助他人。陳建名指出，鄉內獨居弱勢或遭逢變故的家庭，在年節期間最需要社會關懷，近年不景氣，但台塑愛心不減，秋節即時送愛，他代表感謝台塑的用心。

台塑企業除三節慰問，也長期推動急難救助、獨居老人送餐服務、愛心營養早餐及學童營養午餐補助等多項公益計畫，以實際行動回饋地方、扶持弱勢族群，讓企業暖流成為善的循環。

