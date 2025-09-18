午後1小時近百毫米短延時強降雨 嘉市部分道路積水迅速消退

受到午後熱力作用與颱風外圍環流的共同影響，嘉義市東區下午3時多突降豪雨，短短1小時就降下92毫米雨量，3小時累積雨量達96毫米。猛烈雨勢導致維新路華商對面路段出現積淹水情況，不少民眾經過時直呼「雨下得像颱風天」，不過，雨勢也退得快，20多分鐘後水勢逐漸消退，積水完全排除。

嘉義氣象站說，根據觀測資料，這場雨勢集中在下午3點左右，屬典型短延時強降雨，雨來得急又猛烈，路面一度出現積水，造成用路人行車不便。不過，雨勢也退得快，在20多分鐘後水勢逐漸消退，有民眾將淹水畫面拍下，並上傳至在地社群「綠豆大小事」，引發網友熱議。許多市民雖對突如其來的積水感到驚訝，但也有人指出，「退水速度快，算是有改善」。

市府工務處長蘇文崎趕往現場巡視，不過抵達時積水已經退去。他表示，這次狀況屬於短延時強降雨典型案例，大水雖瞬間湧入，但排水系統發揮疏洪效能，讓水勢能在短時間內迅速消退，顯示市府近年持續推動的排水改善工程確實發揮作用，「大水來得快，退得也快」。

值得慶幸的是，這場暴雨雖造成局部路段短暫淹水，但未傳出民宅進水或財物損失，市府也未接獲災情通報。

市府提醒市民，未來若遇到午後強降雨，行車務必注意積水路段安全，避免貿然進入深水區域，以策安全。氣象單位研判，近期受到颱風外圍環流與高溫午後對流影響，區仍有發生強降雨的機率，提醒民眾外出務必攜帶雨具，並留意氣象資訊。市府呼籲市民若發現道路或側溝因強降雨而淤積，應立即通報公所或市府相關單位，以利人員盡速清理，避免再度發生積水。