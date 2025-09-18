快訊

臺南「夜奇鴨」前進鹽水夜市推「月津八景」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

台南超人氣夜市吉祥物「夜奇鴨」17日晚偕同台南市長黃偉哲首度前進鹽水夜市，攜手共同推廣鹽水「月津八景」，促進在地觀光。臺南市長黃偉哲並現場發放夜市銅板抵用券，鹽水夜市自治會也加碼支持，吸引不少民眾排隊領取，讓夜市人氣、買氣都非常旺。

黃偉哲市長表示，鹽水夜市不僅是當地居民茶餘飯後的休閒去處，也是外地遊客造訪鹽水時，不可錯過的旅遊景點之一。同時，代表著夜市吉祥物「夜奇鴨」，可愛造型超吸睛，今天到現場帶來一波人潮，許多民眾為了一睹它的丰采特地前來夜市；除此之外，代表菜市場的人氣吉祥物「菜奇鴨」，周邊商品更是供不應求，市府正著手製作2.0版，希望九月底前能完成。同時也規劃於夜市發放銅板券，不僅是為了推動在地經濟行銷，更是給夜市攤商最實際的支持與鼓勵。

經發局長張婷媛指出，此次行銷活動相當特別，不僅結合鹽水公所推出的「月津八景尋章記」，更是「夜奇鴨」首次走訪溪北地區。希望藉由「夜奇鴨」與「月津八景」的雙重魅力，吸引更多遊客前來鹽水體驗觀光。

臺南市場處代理處長林士群表示，為結合地方文化特色，活動現場特別設置「夜奇鴨」與「月津八景」合影區，民眾只要拍照上傳至社群媒體，並加入「月津八景」官方社群，就有機會獲得限量的「夜奇鴨」與「月津八景」周邊商品。

