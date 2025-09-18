2025嘉義市古蹟日活動 9/20-21登場

嘉義市政府珍視文化資產保存與活化，致力推動文資生活化。今年適逢「嘉義建城320+1年」，為歡慶城市發展的重要里程碑，並響應每年9月第3個週末「全國古蹟日」，文化局擴大推出「祀神Town」、「跨古論今—低碳綠行大南方」兩大系列活動，不僅重新詮釋在地文史與宗教信仰，也鼓勵民眾跨域走訪文資景點，促進城市文化交流的傳承與創新。

嘉義市長黃敏惠指出，嘉義市不只是「有故事的城市」，更是懂得把文化融入生活的城市。今年古蹟日從諸羅建城歷史出發，回顧西元1704年設有東、西、南、北四座城門，並分別祀奉不同的守護神，護佑城內居民安居樂業。當時因城廓形似桃子，而有「桃城」別名。雖然城門現已不存在，但這些神祇仍在鄰近城門舊址的廟宇，持續守護嘉義，包括東安宮的關聖帝君(東門)、朝天宮的媽祖(西門)、鎮南聖神宮的觀音菩薩(南門)，和開甲廟的玄天上帝(北門)，成為市民重要精神支持。

黃敏惠市長指出，除了深根嘉義市在地文史外，這次更拓展視野，串聯南部縣市多處重要文化資產景點，規劃9月全月主辦「跨古論今—低碳綠行大南方」系列活動，透過跨域宣傳、共同行銷等方式，攜手推動文資盛事──全國古蹟日，且發行「南方文資護照」，結合跨域集章挑戰，以「一章一景」串聯成一場豐富精彩的文化旅程，體驗南方文化底蘊與永續價值。

文化局謝育哲局長認為，文化是可以被參與、被感受的生活日常。這次「祀神Town」主視覺，由知名插畫家小高潮色計事務所「色長」操刀設計，結合城門守護神，大玩創意，以「桃城」為靈感，結合「錢湯（澡堂）」概念，打造一座充滿神明泡湯趣味的空間──「四神湯」成為象徵性的湯池，守護神祇也在此小憩養神，運用「祀神」與「town（城）」的雙關語，幽默傳遞「神明們所守護的桃城」意象，重新詮釋在地文史與宗教信仰，讓民眾輕鬆親近文化資產，感受嘉義市的生活美學與文化能量。

文化局表示，2025嘉義市古蹟日──「神Town」，將於9月20日、21日盛大登場，包含走讀工作坊、多元DIY課程、傳統藝文表演、主題特展、講座與「再生進行市」市集等，靜態展覽與互動體驗並行，內容豐富多元。其中「6條城門古道走讀暨工作坊」，請來專業講師親自帶領，實地走訪城門舊址與周邊重要地景，深入認識諸羅城發展脈絡與在地文化故事；工作坊則聚焦3項主題工藝，包含具時代意義的「三合土」—以糯米汁、紅糖、水與石灰混合而成，代表先民智慧與土地情感；融合民俗信仰與生活日用的現代「香火袋」，以及結合主視覺美學的「絹印」，透過親手操作，體驗傳統工藝的文化價值與當代轉譯的創新魅力。

