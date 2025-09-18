快訊

符合市場預期！央行利率「連6凍」 房市政策未鬆綁

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林國際偶戲節金掌獎打頭陣 偶師許家誠演自己的人生故事

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林今日掌口中劇團長許家誠以自己更生人的人生歷程，改編成《轉念》劇目搬上舞台，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
雲林今日掌口中劇團長許家誠以自己更生人的人生歷程，改編成《轉念》劇目搬上舞台，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影

雲林國際偶戲節9月22日至10月12日登場，金掌獎、青年金掌獎打頭陣，本月22至28日將由全國12個劇團在虎尾同心公園展開競演，縣府文觀處指出，除了演技布景，今年以劇情編劇為主題，歡迎喜愛偶戲的民眾前往看戲。

國內唯一的「金掌獎」偶戲擂台賽，並以「兒童布袋戲」和「傳統經典」兩大主題輪流比賽，今年輪至「傳統經典年」劇目；將在本月22日在虎尾同心公園盛大開賽，為偶戲節打頭陣。

每年參加金掌獎競賽的偶團，都是國內別具歷史或規模的劇團，不論戲偶、戲台、音樂、視覺，領團的藝師均精心規畫，只為這一戰贏得殊榮。今年有南北知名劇團，也有常勝軍，更有Taiwan Top團隊及各縣市傑出演藝團隊參賽，強強出賽，保證精彩。劇目也從逗趣的台灣故事、經典劇目，更有藝師自身的人生故事。

今年參賽的有西田社傳統劇場、金鷹閣電視木偶劇團、吳萬響掌中劇團、台北木偶劇團、五洲勝義閣掌中劇團、小西園第四代掌中劇團、今日掌中劇團、雲林五洲小桃源掌中劇團、昇平五洲園。

另外青年金掌獎是為鼓勵40歲以下年輕藝師參賽， 今年雖放寬年齡限制，但每年參賽藝師年齡都創新低，今年最小參賽者才16歲，參賽平均年齡22歲，有承西園、真五洲勇團、雲林五洲小桃源，首次參賽和每年挑戰的參賽者，呈現勇氣與經驗的對決。

今年參賽劇團演出除傳統故事劇目，有西田社演逗趣的《台灣圓仔吃到飽》，也有雲林在地偶師許家誠，以他身為更生人，將自己從少年輕狂到入獄，再到出獄浪子回頭接掌父親劇場事業的人生故事，改編成《轉念》搬上舞台。他表示，「面對自己」是課題，轉念即可轉換人生，盼以此劇教育民眾。

文觀處長陳璧君表示，22至26日為金掌獎演出，27、28日青年金掌獎登場，兩場偶劇為雲林國際偶戲節打頭陣，精彩可期，偶迷民眾千萬別錯過。

雲林金掌獎偶戲團比賽將於本月22日登場，為雲林國際偶戲節打頭陣。記者蔡維斌／翻攝
雲林金掌獎偶戲團比賽將於本月22日登場，為雲林國際偶戲節打頭陣。記者蔡維斌／翻攝

雲林 人生

延伸閱讀

推廣台灣咖啡節 張麗善邀韓國瑜直播分享濃醇咖啡香

新北、台東、雲林合作 城市幣首度跨出縣市界線

影／全國首創 新北台東雲林三縣市跨域串聯城市幣便民消費

文旦雙雄槓上？黃偉哲要雲林不要影響台南文旦 雲林這樣回應

相關新聞

臺南「夜奇鴨」前進鹽水夜市推「月津八景」

台南超人氣夜市吉祥物「夜奇鴨」17日晚偕同台南市長黃偉哲首度前進鹽水夜市，攜手共同推廣鹽水「月津八景」，促進在地觀光。臺南市長黃偉哲並現場發放夜市銅板抵用券，鹽水夜市自治會也加碼支持，吸引不少民眾排隊

2025嘉義市古蹟日活動 9/20-21登場

嘉義市政府珍視文化資產保存與活化，致力推動文資生活化。今年適逢「嘉義建城320+1年」，為歡慶城市發展的重要里程碑，並響應每年9月第3個週末「全國古蹟日」，文化局擴大推出「祀神Town」、「跨古論今—

雲林國際偶戲節金掌獎打頭陣 偶師許家誠演自己的人生故事

雲林國際偶戲節9月22日至10月12日登場，金掌獎、青年金掌獎打頭陣，本月22至28日將由全國12個劇團在虎尾同心公園展...

影／台南交通安全向下扎根 黃偉哲：大人要以身示範

9月是全國「交通安全月」，台南市教育局今舉行人本交通-停讓文化及交通安全教育體驗計畫專案記者會，下營國中學生以國、台、英...

台南新灣橋歷時2年完工 開往台南科學園區變更快

內政部次長董建宏18日出席台南永康區新灣橋改建工程完工典禮時表示，新灣橋使用超過45年，結構老舊、路幅僅8公尺，尖峰時段...

大埔強震後遊客銳減 曾文水庫將辦峽谷音樂節帶動人潮

嘉義縣大埔鄉今年1月21日發生規模6.4有感地震，許多旅館及民宅受損，對觀光造成嚴重衝擊，交通部觀光署西拉雅國家風景區管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。