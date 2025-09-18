雲林國際偶戲節金掌獎打頭陣 偶師許家誠演自己的人生故事

雲林國際偶戲節9月22日至10月12日登場，金掌獎、青年金掌獎打頭陣，本月22至28日將由全國12個劇團在虎尾同心公園展開競演，縣府文觀處指出，除了演技布景，今年以劇情編劇為主題，歡迎喜愛偶戲的民眾前往看戲。

國內唯一的「金掌獎」偶戲擂台賽，並以「兒童布袋戲」和「傳統經典」兩大主題輪流比賽，今年輪至「傳統經典年」劇目；將在本月22日在虎尾同心公園盛大開賽，為偶戲節打頭陣。

每年參加金掌獎競賽的偶團，都是國內別具歷史或規模的劇團，不論戲偶、戲台、音樂、視覺，領團的藝師均精心規畫，只為這一戰贏得殊榮。今年有南北知名劇團，也有常勝軍，更有Taiwan Top團隊及各縣市傑出演藝團隊參賽，強強出賽，保證精彩。劇目也從逗趣的台灣故事、經典劇目，更有藝師自身的人生故事。

今年參賽的有西田社傳統劇場、金鷹閣電視木偶劇團、吳萬響掌中劇團、台北木偶劇團、五洲勝義閣掌中劇團、小西園第四代掌中劇團、今日掌中劇團、雲林五洲小桃源掌中劇團、昇平五洲園。

另外青年金掌獎是為鼓勵40歲以下年輕藝師參賽， 今年雖放寬年齡限制，但每年參賽藝師年齡都創新低，今年最小參賽者才16歲，參賽平均年齡22歲，有承西園、真五洲勇團、雲林五洲小桃源，首次參賽和每年挑戰的參賽者，呈現勇氣與經驗的對決。

今年參賽劇團演出除傳統故事劇目，有西田社演逗趣的《台灣圓仔吃到飽》，也有雲林在地偶師許家誠，以他身為更生人，將自己從少年輕狂到入獄，再到出獄浪子回頭接掌父親劇場事業的人生故事，改編成《轉念》搬上舞台。他表示，「面對自己」是課題，轉念即可轉換人生，盼以此劇教育民眾。