影／台南交通安全向下扎根 黃偉哲：大人要以身示範

9月是全國「交通安全月」，台南市教育局今舉行人本交通-停讓文化及交通安全教育體驗計畫專案記者會，下營國中學生以國、台、英語演出行動劇，傳達交通安全正確觀念，市長黃偉哲與師生代表宣誓「車輛慢看停 行人安全行」，型塑停讓文化，提升市民交通安全意識，打造行人與駕駛人互相禮讓的友善交通環境。

黃偉哲說，台南雖然純樸，但遵守交通安全的習慣還是要從小養成，大人要以身示範，孩子從小學到高中，也要把交通規則內化為生活一部分，不要長大違反交安。大家都能遵循交通安全，台南市就能成為最好的城市。

黃偉哲強調，維護學童交通安全是施政重點，南市積極投入對學生通學安全的軟硬體改善，從2019年起已向中央爭取超過13.2億改善102校的通學步道，新學年度起持續提案爭取經費。另，全面推動交通安全教育融入校訂課程、結合品德教育推動交安有品計畫，透過自行車騎乘研習營、大台南交通教育主題館參訪等管道，由課程、宣導及活動中落實交通安全教育。

教育局長鄭新輝表示，每年的9月為「交通安全月」，配合中央政策以「車輛慢看停、行人安全行」為口號，並以「車輛慢看停」及「行人停看聽」為宣導重點，希望各校能落實課程執行、活動宣導、整合資源規畫戶外交通安全教育體驗課程，透過親師共同協力，培養孩子終身受用的交通安全素養。

交通安全教育輔導團也全力協助教師增能，將交通安全課程列入學校總體課程計畫中，交通安全教育課程執行率100%。也開放各校申請交通安全結合戶外教育體驗專案及自行車體驗營計畫申請，合計核定76校執行。