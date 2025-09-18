祭祀更便利！江莉堤研發「祭祀禮盒」獲專利 兼顧文化莊嚴與環保永續

以往祭祀活動雖然承載深厚的文化意義，要東奔西跑忙著採購祭品，但在儀式後造成浪費，專利設計教育講師江莉堤投入心力，研發出獲專利的「祭祀禮盒」，將傳統信仰的莊嚴氛圍與現代設計美感巧妙融合，展現文化創新與永續傳承的新風貌。

江莉堤本身是禮儀師，也開設花藝禮坊店，她發現民眾到廟宇祭拜時，帶著一套套祭品，動輒花費兩、三千元。拜完後，這些東西幾乎被丟掉，不僅造成浪費，無論是老人家還是年輕人，為了準備祭品都忙得不可開交。

江莉堤表示，隨著時代提升，她設計一套專利的祭祀禮盒，不僅整齊打包，方便攜帶與祭拜，也能作為送禮使用。禮盒標示清楚的使用日期與保存期限，品質上更投保保險，獲得國家認證與專利，這套祭祀禮盒的核心理念，就是「文化創新、傳承孝心」。

此外，來自於南中宮龍神感召，希望傳遞給信眾訊息到各宮廟拜拜時，記得跟龍神表達謝意，特別設計「黃金玉米花」做為祭祀品。這不僅是一份產品革新，更是在地信仰與文化一份深情守護。

禮盒共分為2款，分別是五福臨門禮盒與闔家平安禮盒，前者是祭祀宮廟專用，寓意吉祥圓滿，後者是祭祖普渡專用，象徵家庭和諧平安。兩款禮盒皆備妥主要供品，兼顧祭祀需求與文化寓意，適合宮廟與家庭使用。

今天舉行命名揭牌儀式，由南中宮主委及法連廟主委共同參與象徵信仰與文化傳承。鄧法師表示，現代的生活忙碌，上班族較難抽空參加法會，以往都委託來準備，如今有一套祭祀禮盒就能祭拜，更為方便。 禮盒共分為2款，分別是五福臨門禮盒與闔家平安禮盒，前者是祭祀宮廟專用，寓意吉祥圓滿，後者是祭祖普渡專用，象徵家庭和諧平安。記者郭政芬／攝影 專利設計教育講師江莉堤投入心力，研發出獲專利的「祭祀禮盒」。記者郭政芬／攝影

