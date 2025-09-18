台南新灣橋歷時2年完工 開往台南科學園區變更快

內政部次長董建宏18日出席台南永康區新灣橋改建工程完工典禮時表示，新灣橋使用超過45年，結構老舊、路幅僅8公尺，尖峰時段交通壅塞已久，如今在中央補助3.27億元、補助比例達79%的支持下，由台南市政府拆除舊橋並原地重建，歷時2年多終於完工啟用。新橋通車後，通往台39省道、市區道路180甲線及台南科學園區將更順暢，地方多年來的危險路段與交通瓶頸也獲得解決。

董建宏指出，新灣橋橫跨鹽水溪，西接永康區西勢路，東連新化區大智路，全長515公尺，其中主橋233公尺，橋寬由8公尺拓寬至15公尺，設計上結合鹽水溪河景，兩側設置波紋欄杆並增設人行道。車道部分則規劃為雙向各1個混合車道，兼顧汽機車與行人通行需求，讓交通更加安全、友善。

他強調，新灣橋改建不僅提升車流效率，也推動人本交通環境，為地方帶來新風貌。這座新橋象徵的不只是硬體設施的更新，更是民眾日常生活便利性與安全性的提升。

董建宏補充，內政部近年來持續推動生活圈道路交通系統建設、人行安全改善、道路品質2.0計畫、校園周邊及行車安全道路改善、均衡城鄉村里道路計畫等，已補助台南市超過163億元，支持各項道路建設。未來將持續與地方合作，解決通行問題，建構符合民眾期待的人本環境與公共空間。