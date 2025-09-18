快訊

台南新灣橋歷時2年完工 開往台南科學園區變更快

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台南市「永康區新灣橋改建工程」完工通車典禮。內政部提供
內政部次長董建宏18日出席台南永康區新灣橋改建工程完工典禮時表示，新灣橋使用超過45年，結構老舊、路幅僅8公尺，尖峰時段交通壅塞已久，如今在中央補助3.27億元、補助比例達79%的支持下，由台南市政府拆除舊橋並原地重建，歷時2年多終於完工啟用。新橋通車後，通往台39省道、市區道路180甲線及台南科學園區將更順暢，地方多年來的危險路段與交通瓶頸也獲得解決。

董建宏指出，新灣橋橫跨鹽水溪，西接永康區西勢路，東連新化區大智路，全長515公尺，其中主橋233公尺，橋寬由8公尺拓寬至15公尺，設計上結合鹽水溪河景，兩側設置波紋欄杆並增設人行道。車道部分則規劃為雙向各1個混合車道，兼顧汽機車與行人通行需求，讓交通更加安全、友善。

他強調，新灣橋改建不僅提升車流效率，也推動人本交通環境，為地方帶來新風貌。這座新橋象徵的不只是硬體設施的更新，更是民眾日常生活便利性與安全性的提升。

董建宏補充，內政部近年來持續推動生活圈道路交通系統建設、人行安全改善、道路品質2.0計畫、校園周邊及行車安全道路改善、均衡城鄉村里道路計畫等，已補助台南市超過163億元，支持各項道路建設。未來將持續與地方合作，解決通行問題，建構符合民眾期待的人本環境與公共空間。

相關新聞

台南新灣橋歷時2年完工 開往台南科學園區變更快

內政部次長董建宏18日出席台南永康區新灣橋改建工程完工典禮時表示，新灣橋使用超過45年，結構老舊、路幅僅8公尺，尖峰時段...

大埔強震後遊客銳減 曾文水庫將辦峽谷音樂節帶動人潮

嘉義縣大埔鄉今年1月21日發生規模6.4有感地震，許多旅館及民宅受損，對觀光造成嚴重衝擊，交通部觀光署西拉雅國家風景區管...

即時短評／廢電子電器藏黑數 環境永續有更多要做…

環境部統計，國內廢電子電器類在2017年回收12萬418.4公噸，到2024年已增為18萬403.9公噸 ，若再加上其他...

風災毀家園搶修繕破屋 鐵道局與營造商攜手助義竹受災戶

「希望中秋節能夠一家人坐自家屋簷下，看月亮、吃月餅。」這是嘉義縣義竹鄉受災居民共同心願。7月6日丹娜絲颱風布袋鎮登陸，強...

嘉市勞工育樂中心擬處分標售引發熱議 勞工團體盼遷建新址

使用42年嘉義市勞工育樂中心，因耐震結構評估不符安全標準，2021年起閒置至今。市府考量補強或拆除工程費用龐大，不符經濟...

曾文水庫驚見「淡水石斑」 筍殼魚釣獲喜出望外

台灣最大水庫嘉義縣大埔鄉曾文水庫，不僅蓄水量充沛，更是多種淡水魚類重要棲息地，其中又以號稱「淡水石斑」的筍殼魚最珍稀。近...

