大埔強震後遊客銳減 曾文水庫將辦峽谷音樂節帶動人潮

嘉義縣大埔鄉今年1月21日發生規模6.4有感地震，許多旅館及民宅受損，對觀光造成嚴重衝擊，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處11月15、16日將舉辦「曾文水庫峽谷音樂節」，邀請知名提琴音樂家現場演奏，幫助大埔鄉重振觀光，提升曾文水庫國際知名度。

老街商家說，地震後遊客少了將近一半，只剩重機、遊覽車會上山，遊客多集中在周末及節假日，平日冷冷清清，音樂節短期帶來大量遊客，有助提升觀光效益，但也擔心人力能否因應，且活動結束後遊客又銳減，希望有更長遠規畫，讓在地店家永續經營。

大埔鄉長吳明勲說，公所公共造產大埔山莊因0121地震嚴重受損，經評估暫時停止營業，初估修繕經費約需4千萬元，但大埔山莊建物老舊，難保後續不會再出現其他問題，重建比較安全，但需要更多經費，且還有水源保護區限制，目前仍在尋找經費。

立委王育敏辦公室主任何博倫說，曾文水庫遊程由旅遊業者一條龍服務，搭船地點在水庫南側觀景樓，老街與景觀樓車程距離約30分鐘，假日住宿量能不足，若規畫一日遊很難帶動老街觀光發展，盼除了觀光船之外，也能增設交通船在水庫北側接駁老街遊客。