大埔強震後遊客銳減 曾文水庫將辦峽谷音樂節帶動人潮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
曾文水庫峽谷音樂節11月15、16日登場，縣長翁章梁拉小提琴。記者黃于凡／攝影
曾文水庫峽谷音樂節11月15、16日登場，縣長翁章梁拉小提琴。記者黃于凡／攝影

嘉義縣大埔鄉今年1月21日發生規模6.4有感地震，許多旅館及民宅受損，對觀光造成嚴重衝擊，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處11月15、16日將舉辦「曾文水庫峽谷音樂節」，邀請知名提琴音樂家現場演奏，幫助大埔鄉重振觀光，提升曾文水庫國際知名度。

老街商家說，地震後遊客少了將近一半，只剩重機、遊覽車會上山，遊客多集中在周末及節假日，平日冷冷清清，音樂節短期帶來大量遊客，有助提升觀光效益，但也擔心人力能否因應，且活動結束後遊客又銳減，希望有更長遠規畫，讓在地店家永續經營。

大埔鄉長吳明勲說，公所公共造產大埔山莊因0121地震嚴重受損，經評估暫時停止營業，初估修繕經費約需4千萬元，但大埔山莊建物老舊，難保後續不會再出現其他問題，重建比較安全，但需要更多經費，且還有水源保護區限制，目前仍在尋找經費。

立委王育敏辦公室主任何博倫說，曾文水庫遊程由旅遊業者一條龍服務，搭船地點在水庫南側觀景樓，老街與景觀樓車程距離約30分鐘，假日住宿量能不足，若規畫一日遊很難帶動老街觀光發展，盼除了觀光船之外，也能增設交通船在水庫北側接駁老街遊客。

西拉雅國家風景區管理處長許主龍說，曾文水庫受0121地震影響，部分景點設施受損，經交通部觀光署投入資源，已完成修復及整備，也關心在地商圈業者經營狀況，近日盤點交通及硬體設施等都已完善，盼逐步恢復中埔及大埔觀光發展，提升曾文水庫國際知名度。

曾文水庫峽谷音樂節11月15、16日登場，將邀請知名音樂家現場演出。記者黃于凡／攝影
曾文水庫峽谷音樂節11月15、16日登場，將邀請知名音樂家現場演出。記者黃于凡／攝影
曾文水庫峽谷音樂節11月15、16日登場，將邀請知名音樂家現場演出。記者黃于凡／攝影
曾文水庫峽谷音樂節11月15、16日登場，將邀請知名音樂家現場演出。記者黃于凡／攝影
曾文水庫峽谷音樂節11月15、16日登場，將邀請知名音樂家現場演出。記者黃于凡／攝影
曾文水庫峽谷音樂節11月15、16日登場，將邀請知名音樂家現場演出。記者黃于凡／攝影
曾文水庫峽谷音樂節11月15、16日登場，將邀請知名音樂家現場演出。記者黃于凡／攝影
曾文水庫峽谷音樂節11月15、16日登場，將邀請知名音樂家現場演出。記者黃于凡／攝影

老街 大埔 曾文水庫

相關新聞

賴清德確定出席嘉義城隍爺夜巡　黨中央駁斥臨時取消座談會傳言

民進黨主席、賴清德總統備戰2026年縣市長選舉，成立「選舉對策委員會」，展開全國巡迴座談，嘉市地方傳出賴清德22日參加城...

台南新灣橋歷時2年完工 開往台南科學園區變更快

內政部次長董建宏18日出席台南永康區新灣橋改建工程完工典禮時表示，新灣橋使用超過45年，結構老舊、路幅僅8公尺，尖峰時段...

大埔強震後遊客銳減 曾文水庫將辦峽谷音樂節帶動人潮

嘉義縣大埔鄉今年1月21日發生規模6.4有感地震，許多旅館及民宅受損，對觀光造成嚴重衝擊，交通部觀光署西拉雅國家風景區管...

即時短評／廢電子電器藏黑數 環境永續有更多要做…

環境部統計，國內廢電子電器類在2017年回收12萬418.4公噸，到2024年已增為18萬403.9公噸 ，若再加上其他...

風災毀家園搶修繕破屋 鐵道局與營造商攜手助義竹受災戶

「希望中秋節能夠一家人坐自家屋簷下，看月亮、吃月餅。」這是嘉義縣義竹鄉受災居民共同心願。7月6日丹娜絲颱風布袋鎮登陸，強...

嘉市勞工育樂中心擬處分標售引發熱議 勞工團體盼遷建新址

使用42年嘉義市勞工育樂中心，因耐震結構評估不符安全標準，2021年起閒置至今。市府考量補強或拆除工程費用龐大，不符經濟...

