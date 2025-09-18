快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

即時短評／廢電子電器藏黑數 環境永續有更多要做…

聯合報／ 記者鄭惠仁
家電廢棄物可觀，做好維修，建立「維修度指數」是減廢的辦法之一。記者鄭惠仁／攝影
家電廢棄物可觀，做好維修，建立「維修度指數」是減廢的辦法之一。記者鄭惠仁／攝影

環境部統計，國內廢電子電器類在2017年回收12萬418.4公噸，到2024年已增為18萬403.9公噸 ，若再加上其他遭拆解，被亂丟、被亂埋的無回收價值的零件，數量更是可觀。台南公私協力設點維修家電、玩具以減廢，並將設置資源回收創意中心，期待說到做到，並能擴點融入社區，讓環境永續。

國內每年無數小家電因故障沒修護而成為廢棄物，沒有作好資源回收的就成為垃圾，特別是塑膠部分，有的就進入焚化爐，有的則混入其他廢棄物亂倒影響環境。不能用的小家電不修理的原因，除了小家電品質良莠不齊，有的使用1、2年，甚至幾個月就壞掉，因維修站或修理電器的店家少，而即使找到院修理的店家，但因維修費用都快接近買新品的價格而作罷，惡性循環下，造成電子廢棄物充斥。

國內近幾年亂倒廢棄物嚴重，從生活垃圾到事業廢棄物，台南近幾年更是頻頻發生，衛星拍攝到的變異點也居高不下。廢棄物是人製造的，若從源頭到去化都能落實管控，當然可減少數量，但因國內現有處理量能不足，加上依法處理和非法處理價格差距以倍數算，當然有不法發生。

依今周刊報導，2022年全球電子廢棄物的正式回收率僅22.3%，當年產生的620億公斤電子垃圾中，僅約138億公斤被正式記錄為以環保方式回收處理。因此，環境部統計的國內廢電子電器類數量，還有更多黑數沒有回收，有可能還放在家裡，但也有更多被丟棄沒有循管道回收。歐盟正推動「維修權」，要求產品標註「維修度指數」。

是以減廢除了落實源頭管控、資源回收，政府更應賣不跟進歐盟的腳步，擴大力道推動與民眾密切相關的電子產品標註「維修度指數」；而維修師傅難覓，更應培養及善用人才，在社區設置維修據點，並建立「維修地圖」才能確實減廢並永續資源。

指數 廢棄物 資源回收

延伸閱讀

南市環局減廢打造資回創意中心 環團倡議「維修權」延長電器壽命

屏東縣內埔老翁「米奇屋」 公所出動11人5小時清出13.8噸垃圾

高雄馬頭山汙染飄重金屬臭味 居民怕被開槍不敢多言

獨／高雄馬頭山遭埋廢鋁渣…檢測稱不屬有毒廢棄物 遭起訴書直接打臉

相關新聞

賴清德確定出席嘉義城隍爺夜巡　黨中央駁斥臨時取消座談會傳言

民進黨主席、賴清德總統備戰2026年縣市長選舉，成立「選舉對策委員會」，展開全國巡迴座談，嘉市地方傳出賴清德22日參加城...

台南新灣橋歷時2年完工 開往台南科學園區變更快

內政部次長董建宏18日出席台南永康區新灣橋改建工程完工典禮時表示，新灣橋使用超過45年，結構老舊、路幅僅8公尺，尖峰時段...

大埔強震後遊客銳減 曾文水庫將辦峽谷音樂節帶動人潮

嘉義縣大埔鄉今年1月21日發生規模6.4有感地震，許多旅館及民宅受損，對觀光造成嚴重衝擊，交通部觀光署西拉雅國家風景區管...

即時短評／廢電子電器藏黑數 環境永續有更多要做…

環境部統計，國內廢電子電器類在2017年回收12萬418.4公噸，到2024年已增為18萬403.9公噸 ，若再加上其他...

風災毀家園搶修繕破屋 鐵道局與營造商攜手助義竹受災戶

「希望中秋節能夠一家人坐自家屋簷下，看月亮、吃月餅。」這是嘉義縣義竹鄉受災居民共同心願。7月6日丹娜絲颱風布袋鎮登陸，強...

嘉市勞工育樂中心擬處分標售引發熱議 勞工團體盼遷建新址

使用42年嘉義市勞工育樂中心，因耐震結構評估不符安全標準，2021年起閒置至今。市府考量補強或拆除工程費用龐大，不符經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。