即時短評／廢電子電器藏黑數 環境永續有更多要做…

環境部統計，國內廢電子電器類在2017年回收12萬418.4公噸，到2024年已增為18萬403.9公噸 ，若再加上其他遭拆解，被亂丟、被亂埋的無回收價值的零件，數量更是可觀。台南公私協力設點維修家電、玩具以減廢，並將設置資源回收創意中心，期待說到做到，並能擴點融入社區，讓環境永續。

國內每年無數小家電因故障沒修護而成為廢棄物，沒有作好資源回收的就成為垃圾，特別是塑膠部分，有的就進入焚化爐，有的則混入其他廢棄物亂倒影響環境。不能用的小家電不修理的原因，除了小家電品質良莠不齊，有的使用1、2年，甚至幾個月就壞掉，因維修站或修理電器的店家少，而即使找到院修理的店家，但因維修費用都快接近買新品的價格而作罷，惡性循環下，造成電子廢棄物充斥。

國內近幾年亂倒廢棄物嚴重，從生活垃圾到事業廢棄物，台南近幾年更是頻頻發生，衛星拍攝到的變異點也居高不下。廢棄物是人製造的，若從源頭到去化都能落實管控，當然可減少數量，但因國內現有處理量能不足，加上依法處理和非法處理價格差距以倍數算，當然有不法發生。

依今周刊報導，2022年全球電子廢棄物的正式回收率僅22.3%，當年產生的620億公斤電子垃圾中，僅約138億公斤被正式記錄為以環保方式回收處理。因此，環境部統計的國內廢電子電器類數量，還有更多黑數沒有回收，有可能還放在家裡，但也有更多被丟棄沒有循管道回收。歐盟正推動「維修權」，要求產品標註「維修度指數」。

是以減廢除了落實源頭管控、資源回收，政府更應賣不跟進歐盟的腳步，擴大力道推動與民眾密切相關的電子產品標註「維修度指數」；而維修師傅難覓，更應培養及善用人才，在社區設置維修據點，並建立「維修地圖」才能確實減廢並永續資源。