南市環局減廢打造資回創意中心 環團倡議「維修權」延長電器壽命

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大利用維修日教導民眾修理家電，讓電器壽命久一點。記者鄭惠仁／攝影
台南社大利用維修日教導民眾修理家電，讓電器壽命久一點。記者鄭惠仁／攝影

南市環保局結合志工團體辦理小家電維修及廢木創作，也將利用閒置空間，打造資源回收創意中心，讓資源回收物如衣服、布料、包包成為創意作品，化腐朽神奇，讓資源回收增添新面貌。台南社大近幾年培養許多會修電器的學員，倡議台灣跟進歐盟推「維修權」，廠商應在產品應標註「維修度指數」，讓消費者有更多選擇。

為了減少廢棄物，提高小家電使用年限，南市環保局今年結合「維修咖啡館」，利用每個月二手家具拍賣會，為民眾修理小家電，由於名額有限要先報名，都是秒殺。為此環保局再開辦兩場「廢木森呼吸‧循環重修舊好」主題工作坊，教導民眾修復小家電、玩具，報名也都是秒殺，顯見民眾需求甚殷。

由於北區公所新廳舍將完工啟用，南市環保局已登記申請利用北區公所舊廳舍設置「資源回收創新中心」，包括教導民眾修理小家電、玩具，以及幫民眾修理，乃至提供各類資源回收物入布料等讓有興趣的民眾發揮創意，製作各種生活用品或藝術品，環保局表示，都是免費，將申請地方創生補助，減廢又能永續。

環保局長許仁澤說，這樣的組織，美國也有，也是淨零目標下必然的作法；但也不是漫無目的的維修，高耗電的，或是過於老舊即使修復也不符合省電經濟效益等小家電不維修，以免造成「資源貧窮」問題。

這些維修小家電的志工，許多來自台南社大學員。台南社大課程經理陳冠達說，從實務經驗中發現維修師傅難覓，而修理時整個零件必須換新，以致價格偏高，影響民眾維修意願，因此開設小家電等維修課程。另，在中西區信義街25號設維修點，每個月第4周的周二是社區維修日，免費教導民眾維修小家電。

陳冠達說，家電損壞後不維修或找不到人維修的問題也是歐美國家普遍現象，因此，廢棄物多，為此歐盟推「維修權」，要求廠商在產品上標註「維修指數」，目前法國已針對電腦、手機、電視、洗衣機、電動割草機等要求標註指數。

目前環境部已參考法國「維修度指數制度」，輔導手機及筆記型電腦業者試行，推動「維修度指數」，以利消費者在選購時可以直接辨識產品的可修復性，減少電子產品廢棄。依環境部的資料，法國現行的維修度指數滿分為10分，分數越高代表越容易被修復，分為5個項目計分，包含文件提供、拆解步驟、工具與緊固性特性、備件可取得性、備件價格及特定標準。

台南社大利用維修日教導民眾修理家電，讓電器壽命久一點。記者鄭惠仁／攝影
台南社大利用維修日教導民眾修理家電，讓電器壽命久一點。記者鄭惠仁／攝影

