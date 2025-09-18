荒廢泳池變身為樂活長照館 褒忠鄉網路票選使用規畫

一度因廠商違約停工的褒忠鄉樂活長照館歷經一波三折終在本月完工，這座由鄉立游泳池改建的現代化館舍緊鄰幼兒園、國中小，未來除了長照，其餘空間有意開放作為健身活動中心或0到2歲托嬰中心，鄉公所將提供4個項目開放網路票選，廣納各方意見作為日後規畫依據。

褒忠鄉長陳建名指出，褒忠鄉人口僅1萬1565人，但老年人口多達2904人，比例高達25.11%，長照資源需求大，公所5年前著手規畫，把閒置的鄉立泳池改建為「樂活長照館」，滿足長照所需。

透過立委劉建國向衛福部爭取3886萬元補助，地方自籌約2千多萬元共計約6000萬元，原定2022年動工，卻因原物料上漲，承攬的廠商無力負擔自行終止合約，經過一波多折重新發包，終在2024年4月動工。

陳建名表示，這座現代化的長照館終將在本月底竣工，預計明年啟用，該館占地約150坪2樓建築，1樓預定邀醫院或機構，以委外經營方式設立日照中心，可提供30名長者日間照顧。

至於2樓的使用因各方意見不一，民眾、代表會紛紛提出建議設置健康活動中心或公設民營托嬰中心，為落實符合在地需求，褒忠鄉公所設定4個規畫案，即日起2周開放網路問卷廣徵各界意見。

公所社會課長曾智顯表示，2樓規畫案有「社區關懷據點」、「公設民營托嬰中心」、「失智社區服務據點」、「多功能運動中心」等選項，將以「公民式參與」讓鄉民可提供意見，填寫者更有機會抽中超商禮券，待調查結束後將以最高票者做為優先考量依據，歡迎民眾參與。