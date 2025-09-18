快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

聽新聞
0:00 / 0:00

風災毀家園搶修繕破屋 鐵道局與營造商攜手助義竹受災戶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
秋節近又有颱風生成風災毀家園搶修繕破屋， 鐵道局與營造商攜手助義竹受災戶。圖／鐵道局中部工程分局提供
秋節近又有颱風生成風災毀家園搶修繕破屋， 鐵道局與營造商攜手助義竹受災戶。圖／鐵道局中部工程分局提供

「希望中秋節能夠一家人坐自家屋簷下，看月亮、吃月餅。」這是嘉義縣義竹鄉受災居民共同心願。7月6日丹娜絲颱風布袋鎮登陸，強風吹襲，許多民宅屋頂被掀、牆面毀損，不少家庭至今仍住漏水、半毀的房屋裡；又有颱風生成，為了讓居民盡快恢復生活，行政院啟動災後復原，鐵道局中部工程分局除督導嘉市鐵路高架化工程，號召施工廠商投入義竹房屋修繕，與鄉公所合作媒合受災戶需求。目前已有5家廠商響應，接洽36戶受損房屋，希望盡快完成修繕。

承攬鐵路高架化工程的「俊吉營造」率先展現企業社會責任，認養3戶弱勢家庭修繕工程，8月底完工，讓住戶安心住家。鐵道局中部工程分局表示，營造廠商願意在公共工程之外，主動承擔弱勢家庭的需求，把專業技術化為守護在地的力量，正是社會責任的最佳體現。

「颱風那天，屋頂被吹走，我們一家只能躲在鄰居家借住，總覺得沒有根。」受災戶無奈地說，如今看到修繕師傅忙進忙出，心裡才真正感受到「回家的希望」。除弱勢戶由營造廠商直接承擔外，其餘受損家庭則由鐵道局協調媒合修繕，盡力完工。鐵道局強調，將持續與交通部及地方政府合作，讓更多家庭早日重拾安定的日子。中秋節象徵團圓與圓滿，對受災居民來說，修復的不只是磚瓦，更是家的歸屬感與生活的希望。隨著修繕進度加速，他們期待中秋夜，能在自家門口點亮燈火，與親人團聚，共賞一輪圓月。

秋節近又有颱風生成風災毀家園搶修繕破屋， 鐵道局與營造商攜手助義竹受災戶。圖／鐵道局中部工程分局提供
秋節近又有颱風生成風災毀家園搶修繕破屋， 鐵道局與營造商攜手助義竹受災戶。圖／鐵道局中部工程分局提供
秋節近又有颱風生成風災毀家園搶修繕破屋， 鐵道局與營造商攜手助義竹受災戶。圖／鐵道局中部工程分局提供
秋節近又有颱風生成風災毀家園搶修繕破屋， 鐵道局與營造商攜手助義竹受災戶。圖／鐵道局中部工程分局提供

鐵道 中秋節 丹娜絲颱風

延伸閱讀

南迴美學車站大武站曝光 旅客：有美術館的感覺

汐科站改善工程解約…重新發包進度落後 鐵道局：明年10月底啟用不變

台鐵汐科站改善工程一波三折 廖先翔現勘 月台搭建臨時梯已見雛形

十分鐵道放天燈修法解套？鐵道局：鐵路法修正條文草案今報交通部

相關新聞

風災毀家園搶修繕破屋 鐵道局與營造商攜手助義竹受災戶

「希望中秋節能夠一家人坐自家屋簷下，看月亮、吃月餅。」這是嘉義縣義竹鄉受災居民共同心願。7月6日丹娜絲颱風布袋鎮登陸，強...

曾文水庫驚見「淡水石斑」 筍殼魚釣獲喜出望外

台灣最大水庫嘉義縣大埔鄉曾文水庫，不僅蓄水量充沛，更是多種淡水魚類重要棲息地，其中又以號稱「淡水石斑」的筍殼魚最珍稀。近...

嘉市勞工育樂中心擬處分標售引發熱議 勞工團體盼遷建新址

使用42年嘉義市勞工育樂中心，因耐震結構評估不符安全標準，2021年起閒置至今。市府考量補強或拆除工程費用龐大，不符經濟...

嘉義布袋野生文蛤「大爆發」 綜藝節目也朝聖

丹娜絲颱風意外將大量野生文蛤沖上岸，嘉義縣布袋鎮好美里沙灘近期文蛤「大爆發」，吸引遊客前去戲水、挖文蛤，更有專業團隊「淘...

雲林口湖鄉圖書館違建35年 爭重建補助遭拒

雲林口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年無使用執照，是大違建，且年久失修，鄉公所規畫拆除重建，年初爭取經費，教育部回覆因已...

台南災後拚烘焙窯修復 古法龍眼乾飄香

台南龍眼種植面積約3600多公頃為全國之冠，年初楠西大地震造成山區不少龍眼乾的烘焙窯毀損，南市農業局補助修復或重建；而7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。