風災毀家園搶修繕破屋 鐵道局與營造商攜手助義竹受災戶
「希望中秋節能夠一家人坐自家屋簷下，看月亮、吃月餅。」這是嘉義縣義竹鄉受災居民共同心願。7月6日丹娜絲颱風布袋鎮登陸，強風吹襲，許多民宅屋頂被掀、牆面毀損，不少家庭至今仍住漏水、半毀的房屋裡；又有颱風生成，為了讓居民盡快恢復生活，行政院啟動災後復原，鐵道局中部工程分局除督導嘉市鐵路高架化工程，號召施工廠商投入義竹房屋修繕，與鄉公所合作媒合受災戶需求。目前已有5家廠商響應，接洽36戶受損房屋，希望盡快完成修繕。
承攬鐵路高架化工程的「俊吉營造」率先展現企業社會責任，認養3戶弱勢家庭修繕工程，8月底完工，讓住戶安心住家。鐵道局中部工程分局表示，營造廠商願意在公共工程之外，主動承擔弱勢家庭的需求，把專業技術化為守護在地的力量，正是社會責任的最佳體現。
「颱風那天，屋頂被吹走，我們一家只能躲在鄰居家借住，總覺得沒有根。」受災戶無奈地說，如今看到修繕師傅忙進忙出，心裡才真正感受到「回家的希望」。除弱勢戶由營造廠商直接承擔外，其餘受損家庭則由鐵道局協調媒合修繕，盡力完工。鐵道局強調，將持續與交通部及地方政府合作，讓更多家庭早日重拾安定的日子。中秋節象徵團圓與圓滿，對受災居民來說，修復的不只是磚瓦，更是家的歸屬感與生活的希望。隨著修繕進度加速，他們期待中秋夜，能在自家門口點亮燈火，與親人團聚，共賞一輪圓月。
