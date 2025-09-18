嘉市勞工育樂中心擬處分標售引發熱議 勞工團體盼遷建新址

使用42年嘉義市勞工育樂中心，因耐震結構評估不符安全標準，2021年起閒置至今。市府考量補強或拆除工程費用龐大，不符經濟效益，決定將育樂中心3筆土地連同建物規畫標售，該案已獲市議會財政類專案小組同意，將送交大會審議，通過將標售；消息傳出，在地社群「綠豆嘉義人」掀起熱議，民眾質疑為何不改建日照中心或托嬰中心；全國勞工聯盟總會長吳聰鄰認為，勞工育樂中心空間小不符現今需求，建議市府遷建前聽取勞工團體意見，退場移交市府的大同技術學院校地，距現址不遠，交通停車便利，又鄰近體育場及體育館，若能在利用校區遷建新勞工育樂中心，將是合適方案。

議會財政小組召集人、市議員孫貫志認為，勞工育樂中心長期閒置荒廢，透過房地標售活化不僅能符合危老重建的容積獎勵，也能提升土地利用價值。他建議市府一方面處分舊址，另一方面應積極尋覓新勞工育樂中心地點遷建，回應勞工需求。

議員王浩去年議會質詢，質疑勞工育樂中心閒置多年無法使用，批市府未善加活用，得知市府提案規畫標售勞工育樂中心感到意外，他說，親子館、活動中心、托嬰中心等公共設施，民眾都有期待，市區土地少嘉市財政好，建議市府了解有無公共設施用地需求再標售。

市府財政稅務局指出，標售基地面積約690.77坪，房地合併標售，預估總價值約2億8283萬餘元，原先評估補強需耗資逾3,000萬元，加上建物已使用逾40年，耐用年限僅剩，若依「發展觀光條例」規劃ROT案並不具招商效益，又當地是住宅區。因此決定辦理標售。社會處說，新的勞工育樂中心選址仍在評估中。勞工育樂中心處分案預計送交年底市議會定期大會審議，屆時勢必引發議員與市民更多討論。未來如何兼顧資產活化與勞工需求，將成為地方焦點。