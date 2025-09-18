曾文水庫驚見「淡水石斑」 筍殼魚釣獲喜出望外

台灣最大水庫嘉義縣大埔鄉曾文水庫，不僅蓄水量充沛，更是多種淡水魚類重要棲息地，其中又以號稱「淡水石斑」的筍殼魚最珍稀。近日，任職於曾文水庫遊艇公司的張同雨，來到大埔工作4年，終於首次釣獲1尾重達1台斤半的筍殼魚，讓他興奮直呼「像中樂透一樣」。

張同雨表示，筍殼魚極難捕獲，即使釣魚高手也未必能遇上。這種魚肉質鮮嫩、毫無土腥味，口感清甜細緻，被譽為淡水魚的頂級美味，價值甚至不輸海魚中的石斑。筍殼魚原產於東南亞，早年引進台灣養殖，最初在台南烏山頭水庫以箱網方式培育。野生筍殼魚在嘉義以南水域才較為常見，牠們習慣棲息水庫深處或隱密角落，因生性不喜歡移動，肉質因此特別細膩。

由於筍殼魚成長極為緩慢，至少需2年才能長到1斤重，加上有「大魚吃小魚」的天性，幼魚存活率偏低，因此在市場上供應稀少，價格自然高昂。

大埔地區的水庫魚餐廳也能品嘗到這道料理，但價格驚人1兩就要60元，一斤半的魚價值動輒數百元。曾文水庫魚種包括大頭鰱、武昌魚、曲腰魚、魚虎與筍殼魚等，其中又以外來種魚虎數量最多，經常成為釣客的主要漁獲，對水庫生態帶來一定壓力。

水利署南區水資源分署說，依「水庫蓄水管理辦法」，捕撈權以3年為1期，由大埔鄉公所向分署申請辦理。113年至115年為本期，去年水庫魚類捕撈收益達100萬元，繳納10萬元 給分署。筍殼魚因其外型似竹筍而得名，是淡水魚中的珍品，肉質甚至被形容為「比黃魚還鮮」。然而，想在曾文水庫釣到筍殼魚，仍得靠運氣與耐心。