嘉義布袋野生文蛤「大爆發」 綜藝節目也朝聖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
電視綜藝新時代節目團隊看中野生文蛤潮現象，日前到嘉義縣布袋好美里實地拍攝。記者魯永明／翻攝
電視綜藝新時代節目團隊看中野生文蛤潮現象，日前到嘉義縣布袋好美里實地拍攝。記者魯永明／翻攝

丹娜絲颱風意外將大量野生文蛤沖上岸，嘉義縣布袋鎮好美里沙灘近期文蛤「大爆發」，吸引遊客前去戲水、挖文蛤，更有專業團隊「淘金」式採收，此情形超過2個月，有學者說，大爆發何時結束，還待調查研究。

有漁民說，好美里沙灘陸續出現大小不一的野生文蛤，個體重量大多在5、6公克，部分逐漸長大，行情隨之提升，且除了布袋，隔壁台南北門雙村海岸也出現文蛤暴增情況。

對於這股罕見的野生文蛤潮，嘉義大學水生生物科學系副教授陳淑美指出，文蛤是底棲性會移動的濾食性貝類，喜好棲息砂質與淺海底層，好美里沙灘水域環境原本就適合文蛤生長，加上當地有養殖文蛤的產業基礎，因此颱風巨浪將海底大量文蛤沖刷上岸，才會造成這次現象。

她也說，台南養殖區屬鹹水環境，文蛤味道較鹹，相較之下，嘉義縣養殖水域半鹹半淡水，培育出文蛤風味較淡，頗具地方特色。

近期平時固定有民眾挖文蛤，假日更是湧進遊客，隨著人潮增加，出現垃圾棄置造成髒亂情形，帶來環境壓力，為此雲嘉南濱海國家風景區管理處已邀集相關單位介入整頓，髒亂情形有改善，志工也呼籲「帶走自己的垃圾」；同時，電視綜藝新時代節目團隊也看中這股熱潮，日前到好美里實地拍攝，預計中秋節前播出，勢必再度掀起話題。

嘉義 文蛤 台南 沙灘 丹娜絲颱風

