台南災後拚烘焙窯修復 古法龍眼乾飄香

台南龍眼種植面積約3600多公頃為全國之冠，年初楠西大地震造成山區不少龍眼乾的烘焙窯毀損，南市農業局補助修復或重建；而7月下旬至9月為龍眼盛產季節，市府昨推廣龍眼乾及各式加工品，希望拓展消費場域、加強市場競爭力。

南市農業局表示，受年初楠西大地震影響，東山、六甲、楠西、白河、柳營、大內等區多處龍眼乾烘焙窯都受損嚴重，經統計共約173處，已向賑災基金會爭取共688萬元經費，協助補助農民修復重建烘焙設施，讓古法土窯傳統工藝能夠延續。

台南種植龍眼面積以東山區占大宗，東山區農會總幹事余淑琴表示，受7月颱風及極端氣候影響，東山龍眼今年產量僅往年的3、4成，農民會先以販售鮮果為主，再製成龍眼乾，龍眼乾製作將進入尾聲，因數量有限，有興趣的民眾要把握機會選購。她說，東山區農民堅持以古法土窯烘焙方式製作龍眼乾，香氣濃郁、口感豐潤，保有淡淡煙燻風味。