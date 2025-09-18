聽新聞
0:00 / 0:00
雲林口湖鄉圖書館違建35年 爭重建補助遭拒
雲林口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年無使用執照，是大違建，且年久失修，鄉公所規畫拆除重建，年初爭取經費，教育部回覆因已核定雲縣總圖書館補助，無法補助此案，為此，鄉長李龍飛昨喊話「別讓口湖成為文化沙漠」，盼中央盡速補助。
李龍飛表示，鄭豐喜紀念圖書館是鄉內唯一圖書館，但建物無使用執照，建物老舊有安全疑慮，館內漏水嚴重，公所規畫拆除重建，已完成規畫設計，重建經費預計1億5900萬元，年初向中央爭取卻被回絕。
李龍飛認為，雲林總圖書館的補助不應與鄭豐喜紀念圖書館互相排斥，且口湖鄉是偏鄉，近年飽受人口流失之苦，鄭豐喜紀念圖書館不僅可讓孩子透過閱讀改變生活，也可藉此宣揚鄭豐喜不畏生命困境的精神，有其必要性，過去各項文化資源長期偏重都會地區，「若口湖鄉連一座圖書館都蓋不成，豈不是中央要讓口湖成為文化沙漠」。
鄭豐喜的妻子吳繼釗昨也出席記者會，她感謝公所全力爭取圖書館重建經費，期待圖書館重建時能加強規畫無障礙設施，成為無障礙公共空間示範點，相信丈夫在天之靈也會感到欣慰。
口湖鄉民鄭豐喜出生時雙腳萎縮，只能在地上爬行，但他不向命運低頭，考上中興大學法律系，畢業後返鄉擔任老師，之後著作「汪洋中的一條船」一書感動無數學子；鄭豐喜1975年去世後，各界籌建鄭豐喜紀念圖書館，紀念其生命勇者精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言