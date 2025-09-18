聽新聞
0:00 / 0:00

雲林口湖鄉圖書館違建35年 爭重建補助遭拒

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年仍無使用執照。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年仍無使用執照。記者陳雅玲／攝影

雲林口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年無使用執照，是大違建，且年久失修，鄉公所規畫拆除重建，年初爭取經費，教育部回覆因已核定雲縣總圖書館補助，無法補助此案，為此，鄉長李龍飛昨喊話「別讓口湖成為文化沙漠」，盼中央盡速補助。

李龍飛表示，鄭豐喜紀念圖書館是鄉內唯一圖書館，但建物無使用執照，建物老舊有安全疑慮，館內漏水嚴重，公所規畫拆除重建，已完成規畫設計，重建經費預計1億5900萬元，年初向中央爭取卻被回絕。

李龍飛認為，雲林總圖書館的補助不應與鄭豐喜紀念圖書館互相排斥，且口湖鄉是偏鄉，近年飽受人口流失之苦，鄭豐喜紀念圖書館不僅可讓孩子透過閱讀改變生活，也可藉此宣揚鄭豐喜不畏生命困境的精神，有其必要性，過去各項文化資源長期偏重都會地區，「若口湖鄉連一座圖書館都蓋不成，豈不是中央要讓口湖成為文化沙漠」。

鄭豐喜的妻子吳繼釗昨也出席記者會，她感謝公所全力爭取圖書館重建經費，期待圖書館重建時能加強規畫無障礙設施，成為無障礙公共空間示範點，相信丈夫在天之靈也會感到欣慰。

口湖鄉民鄭豐喜出生時雙腳萎縮，只能在地上爬行，但他不向命運低頭，考上中興大學法律系，畢業後返鄉擔任老師，之後著作「汪洋中的一條船」一書感動無數學子；鄭豐喜1975年去世後，各界籌建鄭豐喜紀念圖書館，紀念其生命勇者精神。

口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年仍無使用執照，且年久失修、漏水嚴重，鄉公所規畫拆除重建。記者陳雅玲／攝影
口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年仍無使用執照，且年久失修、漏水嚴重，鄉公所規畫拆除重建。記者陳雅玲／攝影

雲林 違建 口湖鄉 圖書館

延伸閱讀

口湖圖書館逾35年違建、漏水失修 向中央申請補助因這原因被拒

玉山「黃金種子」 新增兩篇章

緊來！雲林口湖中秋免費烤肉 限量300組每組市價逾1500元

影／豐原2大榕樹網路竄紅 豐原「國泰樹」在地人驚嘆竟沒注意到

相關新聞

嘉義布袋野生文蛤「大爆發」 綜藝節目也朝聖

丹娜絲颱風意外將大量野生文蛤沖上岸，嘉義縣布袋鎮好美里沙灘近期文蛤「大爆發」，吸引遊客前去戲水、挖文蛤，更有專業團隊「淘...

雲林口湖鄉圖書館違建35年 爭重建補助遭拒

雲林口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年無使用執照，是大違建，且年久失修，鄉公所規畫拆除重建，年初爭取經費，教育部回覆因已...

台南災後拚烘焙窯修復 古法龍眼乾飄香

台南龍眼種植面積約3600多公頃為全國之冠，年初楠西大地震造成山區不少龍眼乾的烘焙窯毀損，南市農業局補助修復或重建；而7...

照顧第一線身心健康 南市消防安全衛生小組協助49名特種搜救隊員

第一線消防弟兄面對救災救難，任務結束後卻可能出現典型創傷後壓力症候群，台南市消防局今年6月成立專屬安全衛生管理體系；3個...

臺南榮登全台唯一入選「亞洲十大街頭美食城市」

英國知名媒體《Time Out》近日公布「亞洲十大街頭美食城市」榜單，臺南以豐富多元的街頭小吃和獨特飲食文化榮獲第六名，更是臺灣唯一入選城市。此項殊榮不僅展現台南深厚的美食底蘊，也再次鞏固臺南「美食之

「一起府城・打開大街」10月登場 南市文化局邀民探訪古地名之旅

今年是府城城垣300年，南市文化局以「台南府城歷史街區古地名環境振興計畫」推動「一起府城・打開大街」活動，今在原台南公會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。