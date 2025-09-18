雲林口湖鄉圖書館違建35年 爭重建補助遭拒

雲林口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年無使用執照，是大違建，且年久失修，鄉公所規畫拆除重建，年初爭取經費，教育部回覆因已核定雲縣總圖書館補助，無法補助此案，為此，鄉長李龍飛昨喊話「別讓口湖成為文化沙漠」，盼中央盡速補助。

李龍飛表示，鄭豐喜紀念圖書館是鄉內唯一圖書館，但建物無使用執照，建物老舊有安全疑慮，館內漏水嚴重，公所規畫拆除重建，已完成規畫設計，重建經費預計1億5900萬元，年初向中央爭取卻被回絕。

李龍飛認為，雲林總圖書館的補助不應與鄭豐喜紀念圖書館互相排斥，且口湖鄉是偏鄉，近年飽受人口流失之苦，鄭豐喜紀念圖書館不僅可讓孩子透過閱讀改變生活，也可藉此宣揚鄭豐喜不畏生命困境的精神，有其必要性，過去各項文化資源長期偏重都會地區，「若口湖鄉連一座圖書館都蓋不成，豈不是中央要讓口湖成為文化沙漠」。

鄭豐喜的妻子吳繼釗昨也出席記者會，她感謝公所全力爭取圖書館重建經費，期待圖書館重建時能加強規畫無障礙設施，成為無障礙公共空間示範點，相信丈夫在天之靈也會感到欣慰。