照顧第一線身心健康 南市消防安全衛生小組協助49名特種搜救隊員

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
消防員常常面臨高強度的連續救災，導致生理與心理同步透支。記者袁志豪／翻攝
消防員常常面臨高強度的連續救災，導致生理與心理同步透支。記者袁志豪／翻攝

第一線消防弟兄面對救災救難，任務結束後卻可能出現典型創傷後壓力症候群，台南市消防局今年6月成立專屬安全衛生管理體系；3個月來，安全衛生防護小組協助49名特種搜救隊成員指定健康檢查項目專案補助、心理諮商等職安工作，照顧提升消防員的職業安全與健康。

有鑑於消防員常常面臨高強度的連續救災，導致生理與心理同步透支，台南市消防局為保障消防人員於高風險環境中執行勤務時職場安全與健康權益，積極推動消防人員工作安全衛生管理制度，致力建構更安全、健康的勤務環境。

消防局今年3月與職安專業輔導團隊嘉南藥理大學簽訂「台南市消防工作安全衛生政策宣言」，嘉南藥理大學專業輔導團隊前往台南市消防分隊，訪談第一線消防人員，整理消防人員於救災面臨的心理壓力如下：

1.火災現場、救護現場的變化與突發狀況的不確定性，產生焦慮與不安；2.救護過程中，需面對民眾的質疑與指責的壓力。3.勤務重人力少，無法充分休息造成其身心俱疲。4.出勤時間限制的壓力。5.夜間值勤無法充分休息，在精神不濟的情況下出勤救災增加傷害風險。

消防局6月正式成立專屬安全衛生管理體系，數月來陸續推動：全局56場次廳舍訪視及改善建議、49名特種搜救隊成員指定健康檢查項目專案補助、各項與勤務相關工作安全衛生管理程序書製作、每月1次指定地點醫師駐點服務及心理諮商等職安工作。

今年8月6日再職業安全衛生專責單位，並於消防局官網首頁設置消防工作安全衛生專區，從工作環境改善、心理健康支持、優化內部安全管理等各方面著手，全面提升臺南市消防人員的職業安全與健康。

局長李明峯今天召工作安全作業輔導團隊專案會議，檢視今年以來推動消防人員安全與衛生工作成果，並請各外勤單位幹部針對消防局各種職業安全衛生管理程序書（SOG）內容一同進行討論，以使制度設計更加貼近實務作業與基層需求。

市長黃偉哲表示，消防人員是市民生命財產的第一線守護者，建構安全的消防工作環境對於公共安全至關重要，在中央地方機關的共同努力下，台南市加速推動消防安全衛生工作，為市民營造更宜居安全的城市。

李明峯指出，配合消防法增訂「消防人員安全衛生防護專章」，消防局今年以來積極推動建置「消防人員安全衛生管理系統」，擬定制度化安全作業程序，落實各項安全衛生訓練、及自主健康管理等層面，「以人為本」為基層人員打造更安全、健康的執勤環境。

局長李明峯今天召工作安全作業輔導團隊專案會議，檢視今年以來推動消防人員安全與衛生工作成果。記者袁志豪／翻攝
局長李明峯今天召工作安全作業輔導團隊專案會議，檢視今年以來推動消防人員安全與衛生工作成果。記者袁志豪／翻攝

