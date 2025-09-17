臺南榮登全台唯一入選「亞洲十大街頭美食城市」
英國知名媒體《Time Out》近日公布「亞洲十大街頭美食城市」榜單，臺南以豐富多元的街頭小吃和獨特飲食文化榮獲第六名，更是臺灣唯一入選城市。此項殊榮不僅展現台南深厚的美食底蘊，也再次鞏固臺南「美食之都」的地位。
臺南市長黃偉哲表示，臺南能夠入選《Time Out》亞洲十大街頭美食城市，前面有馬來西亞檳城、越南河內、新加坡、印度孟買、泰國清邁，第六名就是臺南，全臺灣唯一入選，這是對我們在地美食的無庸置疑的肯定。
臺南市府指出，根據《Time Out》的評比，街頭美食城市的亮點在於「平價、便利、多樣」，在小巷或夜市都能輕易找到令人驚艷的風味。台南市的街頭美食經典代表如擔仔麵、鱔魚意麵、牛肉湯、米糕與碗粿，皆是遊客與在地人共同喜愛的味道。夜市更是台南街頭美食的重要場域，其中花園夜市最具代表性，攤位林立、選擇多樣，已成為國內外旅客必訪景點。
