「一起府城・打開大街」10月登場 南市文化局邀民探訪古地名之旅

今年是府城城垣300年，南市文化局以「台南府城歷史街區古地名環境振興計畫」推動「一起府城・打開大街」活動，今在原台南公會堂宣布啟動，透過7個錨點與11個節點，將古地名與在地空間重新串連，並結合藝術裝置與行動，希望喚醒城市與人的互動與感官連結。

文化局表示，台南自古以來為台灣文化重鎮，昔日「府城大街」是如今的民權路，從大東門延伸至大西門，沿途會經過龍泉井廟、公會堂、北極殿、大井頭與十字大街等，曾是台南府城最繁華的商業要道，而古地名不僅是地方稱呼，更是居民與土地間最深的情感連結。

文化局今年推出「2025台南府城歷史街區古地名環境振興計畫」，以1875年《台南府城街道圖》出發，透過創意方式再現古地名的歷史意涵；古地名的演變，從清代因應自然地景、廟宇、產業命名街道，到日治時期現代化街道系統、戰後再命名，都是城市記憶最好的線索。

文化局長黃雅玲指出，該計劃以「點、線、面」方式選定大西門、大井頭、鷲嶺、枋橋頭、山川台、龍泉井、大東門等7處錨點，以及竹仔街、帽仔街、鞋街、草花街、針街、打鐵街、嶺前街、嶺後街、金葫蘆街、祝三多境、彌陀寺街等11處節點，將古地名與在地空間重新串連，並結合藝術裝置與行動活動，讓大家在散步、遊逛、參與的過程中，自然地感受文化。

此外，7處錨點也與台南城市 IP「巷仔Niau」合作，由巷仔Niau化身城市導覽員，引領民眾與遊客尋訪古地名，同時以零水泥循環漿體結合紅磚、菱殼炭等在地元素，設計「巷仔Niau」裝置藝術，把環境教育融入文化振興。