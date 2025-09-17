快訊

口湖圖書館逾35年違建、漏水失修 向中央申請補助因這原因被拒

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年，至今無使用執照，且年久失修，結構已有安全疑慮，鄉公所規畫拆除重建。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年，至今無使用執照，且年久失修，結構已有安全疑慮，鄉公所規畫拆除重建。記者陳雅玲／攝影

雲林口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年，至今無使用執照，且年久失修，結構已有安全疑慮，鄉公所規畫拆除重建，今年初向教育部爭取經費，被回覆因核定縣府「總圖書館」補助，無法補助，鄉長李龍飛今召開記者會，向中央喊話，別讓口湖成為「文化沙漠」，盼中央盡速補助。

口湖鄉民鄭豐喜出生時雙腳萎縮只能在地上爬行，但他不向命運低頭，考上中興大學法律系，畢業後返鄉擔任老師，後著作「汪洋中的一條」一書感動無數學子，鄭豐喜1975年去世後，各界籌建「鄭豐喜紀念圖書館」，紀念其生命勇者精神。

李龍飛表示，「鄭豐喜紀念圖書館」是鄉內唯一圖書館，但該建物無使用執照，建物已老舊有安全疑慮，館內漏水嚴重，公所規畫拆除重建，已完成規畫設計，今年初向中央爭取重建經費1億5900萬元，卻被回以因補助雲林縣總圖，無法補助口湖鄉。

他認為雲林總圖書館的補助不應與鄭豐喜紀念圖書館排斥，並指口湖鄉是偏鄉，近年飽受人口流失之苦，鄭豐喜紀念圖書館不僅可讓孩子們透過閱讀改變生活，也可藉此宣揚鄭豐喜不畏生命困境的精神，有其必要性，過去各項文化資源長期偏重都會地區，若口湖鄉連一座圖書館都蓋不成，豈不是中央要讓口湖成為文化沙漠。

鄭豐喜的妻子吳繼釗今出席記者會，她感謝公所全力爭取圖書館重建經費，期待圖書館重建時能加強規畫無障礙設施，成為無障礙公共空間示範點，相信丈夫在天之靈也會感到欣慰。

雲林縣口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年，至今無使用執照，且年久失修，結構已有安全疑慮，鄉公所規畫拆除重建。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年，至今無使用執照，且年久失修，結構已有安全疑慮，鄉公所規畫拆除重建。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年，至今無使用執照，且年久失修，結構已有安全疑慮，鄉公所規畫拆除重建。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年，至今無使用執照，且年久失修，結構已有安全疑慮，鄉公所規畫拆除重建。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年，至今無使用執照，且年久失修，鄉公所規畫拆除重建，鄉長李龍飛（中）今向中央喊話，別讓口湖成為「文化沙漠」，盼中央盡速補助。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用逾35年，至今無使用執照，且年久失修，鄉公所規畫拆除重建，鄉長李龍飛（中）今向中央喊話，別讓口湖成為「文化沙漠」，盼中央盡速補助。記者陳雅玲／攝影

雲林 口湖鄉 圖書館

