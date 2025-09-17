聽新聞
雲林防震觀摩研習 張麗善：防災扎根打造韌性家園
雲縣府今天舉辦「全縣中小學防災觀摩研習」，聚焦防震災害應變措施觀摩與經驗分享，透過學生地震演練示範、災害潛勢工作坊等活動，提升防災避難能力，落實防災意識向下扎根。
雲林縣政府教育處今天在石龜國小舉辦「全縣中小學防災觀摩研習活動」，全縣190多所學校派代表出席，聚焦防震災害因應處理措施。
會議到一半，警報響起，縣長張麗善與出席人員、石龜國小師生就地趴下（Drop）、掩護（Cover）、穩住（Hold on），隨後在工作人員指引下疏散到空曠地。
張麗善表示，民國88年921大地震造成嚴重災難，政府為記取教訓，訂定每年9月21日為國家防災日，大家都能有危機意識，多一分準備，減少一分生命與財產損失。
張麗善說，今天演練除了訓練學生面對突發災害應變反應，並透過實作演練，讓同學學會互相關懷與協助，共同度過災難；並強調，台灣是一個有颱風、洪水、地震、土石流等高災害風險國家，縣府從學校、社區開始扎根，訓練防救災，打造更有韌性家園。
縣府自籌新台幣3368萬元在石龜國小設立「雲林縣防災教育科技中心」，館內設有颱風、洪水、地震、火災及土石流四大情境模擬場館，讓學生能在安全環境下，透過科技體驗實際災害情境，提升應變能力。
