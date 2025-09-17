快訊

台南警擔綱飾演微電影「聽你說」 提醒言語家暴同樣深具破壞力

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
社團法人中華民國耶底底亞家庭關顧協會邀請台南市警察局婦幼警察隊及永康分局，共同拍攝微電影「聽你說」，期望透過影像呈現家庭暴力的不同面向。圖／翻攝自微電影「聽你說」
社團法人中華民國耶底底亞家庭關顧協會邀請台南市警察局婦幼警察隊及永康分局，共同拍攝微電影「聽你說」，期望透過影像呈現家庭暴力的不同面向，提醒社會大眾，暴力不僅止於肢體，言語傷害同樣深具破壞力，引導受困家庭勇於尋求協助，減少憾事發生。

微電影「聽你說」邀請女演員周曉涵、張晏塵擔、男演員嚴浩綱演出家防官、被家暴的妻子與社工，其餘丈夫、鄰居、男警、女警均由婦幼隊與永康分局團隊上陣飾演，包括警官洪顥銘、潘品如，警員李亞恆、王立妤、楊雅筑、鄭禾佳，影片於本月13日在Youtube上架。

社團法人中華民國耶底底亞家庭關顧協會表示，透過微電影的故事提醒社會大眾，暴力不僅止於肢體，言語傷害同樣深具破壞力；同時也想呼籲相關單位及機構，在處理家暴案件時，多向兩造當事人表達願意傾聽與展現同理心，促進彼此合作，共同守護被害者。

婦幼隊表示，透過這部微電影，讓觀眾「看見」家庭暴力不同的面向，言語傷害也是一種暴力，期能引導「家庭」面對衝突暴力事件時，能夠尋求協助而減少暴力發生，也讓案件能順利處理，增進彼此合作的共識。

婦幼隊指出，暴力零容忍，終止家庭暴力是婦幼隊的期許及目標；若遇到家庭暴力，請立即撥打113專線或報案求助，藉由社會共同努力，讓家庭成為安全與支持的避風港。

微電影「聽你說」網址：https://youtu.be/UwuiOrIuka4?si=P3URSJbkhpEnQd-7

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

